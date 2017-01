El Gobierno confía en ejecutar este año el enlace de la A-4

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, se mostró ayer confiado en que 2017 sea el año en que este año se haga realidad la nueva salida de la Variante de los Visos, en la autovía A-4 a su paso por la capital. "El volumen de tráfico que tiene la salida no se corresponde ahora con el que tenía cuando se proyectó, de modo que somos conscientes de que es necesario realizar la nueva salida", puntualizó el subdelegado.

Esta vía ha registrado casi una cuarentena de accidentes en el tramo dirección Madrid-Sevilla desde su apertura en verano de 2015. "Es una realidad y la propia Dirección General de Tráfico (DGT) la ha reconocido como punto negro, pero por falta de fluidez, ya que no ha habido accidentes mortales en ella, pero es un problema que se ha reconocido y para el que el Gobierno ha anunciado una solución, que está presupuestado en cuatro millones de euros y que no se ha podido presentar como modificación de obra, sino como una obra nueva", resaltó.

Sobre los retrasos que han surgido a la hora de llevar a cabo esta actuación, el subdelegado matizó que "se ha juntado la prórroga de presupuestos con el hecho de ser una obra nueva, de modo que "requiere unos trámites administrativos y jurídicos que no se han podido acometer, pero el proyecto ya se presentó públicamente a los empresarios del polígono de la Torrecilla", dijo. Primo Jurado sentenció que admite las críticas de los empresarios del polígono de la Torrecilla y las de los usuarios. "Ante esas críticas pido disculpas y prometo que se va a solucionar el problema". No obstante, insistió en que no admite las críticas que sobre el retraso en la ejecución de este nuevo enlace ha vertido el PSOE. "El PSOE no hizo las obras cuando las tenía que hacer y tendrá mucho que callar. Además, tiene la carretera autonómica A-431 en Palma del Río, que es una carretera peligrosa y no le ha hecho ningún arreglo de arcén", añadió Primo Jurado. Y es que los atascos en la Autovía de Andalucía a su paso por Córdoba se han convertido en un serio problema, sobre todo en la salida 403 de la carretera, un problema que se acentuó desde la apertura de la llamada Variante de Porcelanosa.

El Gobierno ya señaló que es consciente de las dificultades que presenta esta zona y, por ello, anunció que abrirá un nuevo desvío para tratar de dar fluidez al paso de los vehículos. Se trata de una reivindicación histórica que ya pusieron sobre la mesa los industriales de los polígonos de Amargacena y la Torrecilla, que el Ministerio de Fomento tiene previsto atender a lo largo del pasado ejercicio presupuestario. El Gobierno defiende que cuando se diseñó la actual glorieta y los accesos el volumen de tráfico de la zona era mucho menor que el actual, por lo que se trata de un problema sobrevenido con posterioridad. Fomento ya reconoció que tuvo que diseñar una solución para separar los tráficos en la calzada Madrid-Sevilla de la Variante de Córdoba que tienen como destino Córdoba Oeste y Córdoba Sur y Granada, que según se ha comprobado, se muestra insuficiente en horas punta.