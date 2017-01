El Gobierno central descarta a Córdoba como un objetivo específico yihadista

Tras un último vídeo del Estado Islámico en el que aparece Córdoba -entre otras ciudades- como uno de los objetivos concretos para perpetrar atentados yihadistas, el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, insistió ayer en que "Córdoba no es un objetivo específico más que otras ciudades del mundo libre" para estos terroristas. Córdoba se mantiene en la actualidad en nivel 4 de alerta frente a esos posibles atentados. El máximo nivel de alerta antiterrorista es el 5, considerado como de riesgo muy alto y que supondría que el ejército acompañaría a los efectivos policiales en las calles. El nivel 4, por su parte, está considerado de riesgo alto y supone el máximo reforzamiento de los niveles de seguridad. Al igual que el resto de España, Córdoba lleva ya más de un año con este nivel de alerta por el que, como manda el protocolo, "se incrementa la vigilancia de las infraestructuras críticas, como estaciones, aeropuertos o centrales nucleares, así como la activación de todas las unidades de la policía dedicadas a la prevención, investigación e información de la lucha antiterrorista". En el caso de la ciudad califal, lugares claves -como la Mezquita- están fuertemente vigilados por ese reforzamiento policial durante todo el día. No obstante, estas navidades también se ha reforzado la vigilancia por otras partes de la ciudad. Sin ir más lejos y la Cabalgata de Reyes Magos y "dentro de la alerta cuatro antiterrorista y de las medidas especiales que se han tomado", ayer medio centenar de agentes de la Policía Nacional vigilaron el discurrir de la Cabalgata de los Reyes Magos por la ciudad, en colaboración con Policía Local. Primo Jurado relató que esta vigilancia especial también se llevó a cabo en Nochevieja, "en los lugares de gran concentración de personas se van a poner obstáculos físicos para aumentar la seguridad", apostilló.

Sobre el contenido del vídeo en el que aparece Córdoba, Primo Jurado sentenció que "forma parte de la verborrea de los islamistas de recuperar Al Andalus y el Califato Omeya; bien harían en intentar parecerse un poco al Califato Omeya, que era ejemplo de tolerancia, y no ser ejemplo de intransigencia", remarcó. Tras insistir en que "no hay constancia de que Córdoba sea un objetivo específico", el subdelegado quiso transmitir un mensaje de "tranquilidad a la ciudadanía". No obstante, Primo Jurado sentenció que "hay que estar preparados para cualquier contingencia, pero no por eso los ciudadanos cordobeses tienen que tener un especial miedo, porque estos locos invoquen ese pasado y la reivindicación de Córdoba".