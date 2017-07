García dice que la tasa por velador es más barata que alquilar un local

El PP critica "las formas" y alerta de que "se puede romper la paz"

El viceportavoz municipal del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, criticó ayer las "formas" del presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, al ordenar que se retiraran de la calle las bases de sombrilla, mesas y 30 macetones de distintos bares que incumplían la normativa en la madrugada del pasado jueves. Fuentes consideró que se trata de una actuación "prepotente" por parte del gobierno municipal. A su juicio, esta decisión es "preocupante y desconcertante por las formas". El edil popular señaló que con esta actuación llevada a cabo por la Gerencia de Urbanismo "se ha roto el diálogo de forma desafortunado por las manera de un gobierno que no quiere el diálogo". Fuentes también aludió a la mesa de veladores, que se reunirá la próxima semana, y anotó que "tenía un buen recorrido". Sin embargo, para el concejal del PP después de la retirada del material de los establecimientos de la zona de la Ribera, San Hipólito, Colón o la Corredera, hay que "plantearse por qué unos sitios si y otros no", ya que, sostuvo, "hay quien dice ya que se actúa de manera arbitraria". Para Fuentes, esta situación genera "preocupación en los vecinos y los empresarios" y se ha llegado a ella "por quien presume de diálogo y lo que tiene que cumplir con lo que él tiene previsto". Así, incidió en que este último capítulo de los veladores provoca "indefensión, inseguridad jurídica" y aseguró que "estas cosas se tienen que hablar porque al final pagan justo por pecadores. y no podemos dar esta imagen de que no cumple con la ley". "Se están creando precedentes preocupantes y se puede romper la paz", concluyó.