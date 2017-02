García vuelve a plantear dudas sobre la seguridad de la carrera oficial

"Sólo es mi opinión". Bajo esta máxima se escudó ayer el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pedro García (IU), para reiterar sus "dudas serias" acerca de la seguridad que habrá durante la Semana Santa en la zona de carrera oficial, es decir, en el Casco Histórico y en la Mezquita-Catedral. Después de que la semana pasada quedara claro que García y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ven de forma diferente la marcha de los trabajos para asegurar el nuevo itinerario, el teniente de alcalde insistió en que no tiene claro cómo se desarrollará todo el programa. Según García, él no cuestionó dicho dispositivo porque, admitió, "no lo conozco". Sin embargo, el también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) volvió a repetir las mismas palabras que lanzara hace una semanas y que dejaban entrever la incertidumbre que le causa la instalación de palcos y sillas, tanto dentro del Patio de los Naranjos como en los alrededores del monumento.

García desgranó esa opinión y explicó que meter "100 palcos" en el Patio de los Naranjos y la zona de fuera "la tienes llena de más palcos con 1,8 metros para poder pasar el flujo de miles de personas" le genera "dudas serias de que eso está dentro de la normalidad de la seguridad".

Lejos de relajar el ambiente, García prácticamente repitió las mismas palabras que la semana pasada confrontaron con las de la alcaldesa, quien aseguró que el plan ya se estaba desarrollando, todo basado en la propuesta de carrera oficial definida por la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Es más, tal y como la Ambrosio aseveró, no sólo se trabaja ya en un dispositivo de seguridad general, sino en un proyecto que garantice la movilidad por la zona, teniendo en cuenta la estrechez de las calles y el flujo de personas que se espera.

Aún así, la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad que velarán para que esta Semana Santa se desarrolle de forma normal aún no está definida. Es más, el mismo García afirmó que la Subdelegación de Gobierno no tiene un proyecto presentado, añadiendo que todo debería haberse hecho "con otros tiempos y otras miradas, más a medio y largo plazo". El encuentro donde se vean las caras Ayuntamiento, Agrupación de Cofradías y Subdelegación del Gobierno tendrá lugar, si todo marcha como es debido, este próximo 5 de marzo, prácticamente un mes antes del Domingo de Ramos (9 de abril). En esta reunión está previsto que el Gobierno conozca el proyecto, sin embargo, sí es cierto que los tiempos son mínimos.

Todas las dudas que pudieran existir en cuanto al desarrollo de la Semana Santa de este año vienen propiciadas, básicamente, por el cambio de la carrera oficial, que finalmente se traslada al entorno de la Mezquita-Catedral. El Ayuntamiento ha tenido que esperar a que la Agrupación definiera los recorridos de cada una de sus hermandades para poder trabajar en un dispositivo que parte desde cero, ya que estos años atrás el epicentro de esa carrera oficial era la plaza de Las Tendillas.