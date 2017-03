García insiste en que la empresa del Alcázar "no tocará la caja"

La única empresa que en estos momentos puede optar al contrato del espectáculo nocturno de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos es Comsa Service SAU, que no es otra que la que ya prestó los mismos servicios durante la primera etapa, la antigua Emte. Hecho paradójico si se tiene en cuenta que el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, ha criticado en numerosas ocasiones el anterior espectáculo y también la gestión que realizó el PP del mismo, "de las peores gestiones de un espacio público que se ha dado en la historia de la democracia", puntualizó ayer.

No obstante, García está convencido de que "los vicios" que se dieron en esa anterior gestión y que él ha denunciado por activa y por pasiva no se repetirán con la misma empresa. "La diferencia es que la empresa adjudicataria no tocará ahora el dinero de la caja, que eso ya es importante, sino que lo tocarán los funcionarios del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que pueden hacerlo desde lo público, porque antes la caja la controlaba la empresa", matizó García. "Yo no me meto en si la empresa es buena o mala, porque no la conozco, pero sí entro en la gestión que ha habido del Alcázar por el gobierno municipal anterior, que ha sido un absoluto desastre, de las peores gestiones de un espacio público que se han dado", sentenció.

En enero de 2016 se suspendieron las visitas nocturnas al Alcázar con la excusa inicial de que se iban a acometer labores de mantenimiento en el monumento. Un año y casi tres meses el espectáculo de luz y sonido continúa cerrado a pesar de que ya se está ultimando el proceso de adjudicación para que vuelva a abrir sus puertas. Tras ello, al proceso de licitación del espectáculo nocturno del Alcázar, que tuvo que aplazarse por un error en el cálculo del IVA, se presentaron dos empresas. Una de ellas ha sido excluida del proceso porque, según recordó el propio García, introdujo informaciones no permitidas en uno de los sobres que se evalúan, lo que la excluye directamente. En estos momentos sólo queda por abrir el sobre C, que incluye la oferta económica, por lo que lo más lógico es que, habiéndose quedado sin competencia, la empresa adjudicataria será Comsa, salvo un error de última hora. El valor del contrato ronda los 100.000 euros, prácticamente el doble de la cantidad por la que se licitó en un principio, en un proceso en el que no se presentó nadie. García puntualizó que "por suerte ni yo ni ningún político elegimos a las empresas que ganan los concursos públicos; las gestiones y la transparencia conllevan que sea un proceso reglado y que Gestión, Intervención y la asesoría jurídica llevan su tiempo".