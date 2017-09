García confía en lograr acuerdos con los hosteleros por los veladores

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbansimo (GMU), Pedro García, confió ayer en lograr "grandes acuerdos" con los empresarios de la hostelería para negociar los criterios de los veladores que dan cumplimiento a la ordenanza municipal. García se pronunció ayer tras la reunión que mantuvieron los hosteleros el pasado martes y en la que rechazaron las medidas planteadas por Urbanismo, de manera que exigen que se tenga en cuenta la "singularidad" de cada zona antes de aplicar ninguna medida. El presidente de la Gerencia insistió en que "hay que concretar todavía algunas cuestiones" y mostró su disposición a tratar los nuevos criterios.

La mesa de veladores se reunirá la primera semana de octubre. García explicó que ese consenso debe suponer que todas las partes cedan y lleguen a unos mínimos. Además, lo que se acuerde debe enmarcarse "dentro del cumplimiento de la norma". No obstante, el presidente de la Gerencia celebró "la unidad" que ha alcanzado el sector y aseguró que eso es "una buena noticia".

AJE expresa su total apoyo a la hostelería cordobesa y pide unidad en el asunto

En el encuentro mantenido por los empresarios el pasado martes coincidieron en la necesidad de "tratar los espacios públicos de la ciudad de manera específica y particular". Para conseguir esto, Hostetur ya se ha propuesto tener un vocal en cada punto de interés, de manera que la patronal y esos hosteleros puedan debatir sobre las problemáticas que se encuentran y a partir de ahí trasladarlo en la reunión con la mesa de veladores.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE) expresó ayer su "total apoyo" hacia el sector de la hostelería cordobesa y, en especial, a sus asociados del gremio, que "se ve afectado en los últimos meses por los nuevos criterios fijados por Urbanismo". La entidad pide "estar unidos todos los agentes sociales para hacer de esta ciudad un referente cultural, turístico y gastronómico", y destacó que sus puertas están "abiertas para todos los empresarios que necesiten asistencia y aportación personalizada", puesto que "cada negocio -aunque sea del mismo gremio- tiene sus peculiaridades". En este sentido, desde AJE propusieron "soluciones posibles para todos, al ser una asociación que trabaja por y para los empresarios".

El portavoz del PP, José María Bellido, por su parte, insistió en que "el Ayuntamiento vuelva al sentido común". Bellido destacó que "la alcaldesa, el primer teniente de alcalde y todo el equipo de gobierno son especialistas en crear conflictos donde no los hay y en hacer enemigos, y han creado una situación en la ciudad en la que a día de hoy tener un bar, tener un velador y tener una terraza es un problema". El portavoz del PP destacó que "se trata de un problema impensable hace unos años, tanto para el hostelero como para el vecino y eso es profundamente erróneo o equivocado". Bellido valoró positivamente que los hosteleros quieran sentarse a negociar con el Consistorio: "Lo que esperamos es que el Ayuntamiento recoja el guante, que mantenga la calma y se siente a negociar y que no lo haga como pose". Para el portavoz del PP "ha habido una amenaza clara y real de que la hostelería se iba a movilizar y en cuanto surgió esa posibilidad el Ayuntamiento echó hacia atrás y pidió diálogo. Esperemos que esto no sea una maniobra para evitar una manifestación o una protesta en la calle", puntualizó.