Ganemos niega tensiones internas tras la renuncia de De los Ríos

La agrupación de electores Ganemos Córdoba negó ayer que existan tensiones en el seno de la organización después de que Alberto de los Ríos haya presentado su renuncia al acta de concejal que obtuvo tras las elecciones municipales de 2015. Según explicó la formación verde, fue el miércoles cuando conocieron la decisión de De los Ríos de abandonar su cargo público para regresar a su anterior trabajo, profesor de Historia en un instituto de la capital, si bien tan sólo aludieron a razones "absolutamente personales" para renunciar al acta.

Los encargados de detallar cómo quedará ahora el organigrama de la formación a nivel municipal fueron los coportavoces Ana Pérula y Ángel Gómez Puerto, acompañados además de quien será el sustituto de De los Ríos, Francisco Molina. Pérula, quien confirmó la dimisión tras saberse el pasado viernes, aseguró que De los Ríos (militante de EQUO) "no se va de Ganemos, de aquí no se va nadie", sino que tan sólo "cede el testigo del servicio público a Francisco Molina".

La agrupación de electores confirma que De los Ríos seguirá dentro de Ganemos

La también presidenta de Ganemos Córdoba a nivel organizativo aludió a la diferencia entre la vieja y nueva política para exponer que la segunda "no tiene apego a los sillones" y que esto mismo "puede sorprender". Pérula reconoció además el trabajo del concejal durante estos casi dos años que lleva al servicio de la ciudadanía cordobesa con "entrega personal" y trabajando por "el bien común", siempre, añadió, "siendo escrupuloso con el cumplimiento de nuestro programa". Lo que toca ahora, adelantó Pérula, es el intercambio de funciones, es decir, que De los Ríos continuará al servicio de Ganemos con trabajos que hasta ahora desarrollaba Francisco Molina.

Por su parte, Ángel Gómez Puerto explicó que Molina era el séptimo en las listas a las municipales de 2015, si bien Salustiano Luque y Paloma Puerto (quinto y sexta en esas listas) no ocuparán el sillón en Capitulares por motivos laborales y personales. Ambos, explicó Gómez Puerto, sí continúan de manera activa en Ganemos, Luque en la coordinación de actividades y Puerto en el Área de Educación de la Comisión de Acción Ciudadana. Sobre la renuncia de De los Ríos, el coportavoz de Ganemos defendió que se ha resuelto con "normalidad", todo ello, declaró, "para dar continuidad a nuestro trabajo y servicio a la ciudadanía".

Gómez Puerto sí reconoció que la salida del concejal se puede haber dado por motivos de "cansancio" ya que, manifestó, "ha trabajado con mucha intensidad" y "en lo personal" se pueden dar consecuencias de este tipo. Sin embargo, quiso dejar claro que De los Ríos "no tiene ningún problema político con Ganemos" y desvinculó la renuncia a la confluencia de Podemos e IU, ya que, aseveró, "somos una fuerza autónoma". Sobre el hecho de que la convocatoria para confirmar esta renuncia no contara con el propio De los Ríos, desde Ganemos explicaron que no acudió ningún miembro del grupo municipal porque se hace a nivel de partido.

Será en el Pleno municipal del próximo mes de abril cuando se haga efectiva la renuncia de Alberto de los Ríos a su acta de concejal para que Molina ocupe su puesto. La formación aún no ha determinado si el sustituto ostentará las mismas labores que De los Ríos tenía dentro del grupo municipal y reconocieron que este es un proyecto que "requiere cierta reestructuración". Francisco Molina, cordobés de nacimiento, pertenece a Ganemos desde sus inicios y hasta ahora desarrollaba proyectos de economía social.