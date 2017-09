Ganemos exige que se revisen las exenciones del IBI a la Iglesia

El apoyo de Ganemos Córdoba es fundamental durante este mandato año a año para que el cogobierno pueda sacar adelante tanto las ordenanzas fiscales como los presupuestos municipales. Ganemos Córdoba ha llegado a acuerdos en negociaciones que considera incumplidos; ahora pide el cumplimiento de esos acuerdos atrasados para su sí a las ordenanzas de 2018 -que irán al Pleno de septiembre- y además exige que se revisen las exenciones del IBI de las que disfruta la Iglesia como nueva condición para ese apoyo.

Ayer, los portavoces de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez y Victoria López, pidieron al equipo de gobierno "el estudio y valoración de las exenciones del IBI de las más de 400 propiedades inmobiliarias de confesiones religiosas, casi todas de la Iglesia católica, para anular las que se puedan, por ejemplo las exenciones a inmuebles con actividad económica". "Tenemos sentencias que abren la puerta para replantear las exenciones a las confesiones religiosas. Otros ayuntamientos como Badalona ya han iniciado este proceso amparándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que juzgó como prohibidas las exenciones fiscales a los edificios religiosos en los que se desarrollan actividades económicas", insistió Blázquez. El portavoz de Ganemos Córdoba recordó que Andalucía Laica dio a conocer recientemente un informe donde se desvelaba que Córdoba deja de ingresar 1,2 millones de euros por exenciones del IBI a la Iglesia. Según apuntó el portavoz de la formación verde, la demanda hecha al equipo de gobierno "no es sólo por la cantidad de dinero que el Ayuntamiento deja de ingresar sino por una cuestión de justicia".

Doblas responde a Ganemos que se lo debe pedir al Gobierno de Mariano Rajoy

Blázquez indicó que Ganemos Córdoba plantea la necesidad de revisión de los acuerdos firmados en 1979 entre el Gobierno central y la Santa Sede que incluye las exenciones del IBI, "pero mientras que eso se lleva a cabo en el ámbito estatal, hay un margen de acción desde los ayuntamientos para todos aquellos inmuebles no dedicados al culto o a residencias eclesiásticas, puntualizó, para recordar que "ya en 2012, el PSOE presentó una moción en el Pleno del Ayuntamiento en este sentido, a la que se unió IU, por lo que esperamos ahora lleven a cabo los tramites necesarios para que pueda ser efectiva".

López recordó que Ganemos Córdoba ya anunció el pasado julio que no negociaría las propuestas para las nuevas ordenanzas hasta que no tuviesen la garantía de que todas las exigencias que se acordaron en 2017 van a ser cumplidas. "A día de hoy nadie se ha sentado con Ganemos con propuestas concretas, por lo que no negociaremos hasta que no nos confirmen el cumplimiento férreo de las condiciones para el 2017", sentenció.

Ayer también, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, respondió a la exigencia revisión del IBI a la Iglesia que demanda Ganemos insistiendo en que "se lo deben pedir al Gobierno de Rajoy", ya que recordó que los ayuntamientos no tienen competencia para ello. Y sobre las críticas de que se ha rehusado la negociación relató que la asamblea de Ganemos se celebró a finales del pasado mes de julio y que, por lo tanto, ha sido imposible sentarse para hablar de las otras demandas de la formación verde por las vacaciones.