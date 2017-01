Ganemos renueva su sí a las cuentas a pesar de los incumplimientos

El pasado 17 de diciembre, la asamblea de Ganemos Córdoba dijo "de entrada, no" al anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento de la ciudad para 2017. La agrupación de electores aseguraba que se había producido una pérdida de confianza en el equipo de gobierno y que en los acuerdos que se firmaban entre ellos, el PSOE e IU "no tenían credibilidad". El edil Alberto de los Ríos detalló entonces que esa falta de credibilidad se debía al incumplimiento de mociones aprobadas en Pleno, al del propio acuerdo de presupuestos para el año 2016 o al hecho de que "la comisión de seguimiento para el pacto de las 51 medidas [del pacto de gobierno con PSOE e IU] no se celebra o cuando se celebra, es un auténtico desastre". Ganemos Córdoba tampoco está muy contento con el nivel de cumplimiento de esas 51 medidas que posibilitaron la llegada a la Alcaldía de Isabel Ambrosio. De hecho, en esa asamblea en la que se dijo que de momento no a las cuentas se acordó remitir una serie de demandas al cogobierno que se debían de tener en cuenta para que la formación verde apoyara las cuentas y, a partir de ahí, empezar a negociar.

A pesar de las reticencias de la formación verde, Ambrosio siempre se mostró convencida de que se llegaría a un acuerdo -que se rubricó ayer, a menos de 24 horas del Pleno de presupuestos-. Tras esa rúbrica, y el alivio que supuso el recule de Ganemos garantizador de que tendrá las cuentas aprobadas, la alcaldesa destacó que el presupuesto "plasma las necesidades y demandas de la ciudad", con medidas del gobierno municipal y otras de Ganemos, en las que "pone el acento" al entender que son "prioritarias". Y resaltó que "se ha hecho un esfuerzo para que, sin aumentar las cuentas presentadas en la Junta de Gobierno, puedan tener cabida partidas presupuestarias que no sean testimoniales".

Ahora, en cualquier caso, el discurso de Ganemos Córdoba es otro. Y es otro, según el propio De los Ríos, "tras un mes de intensas negociaciones que han posibilitado llegar a un acuerdo; negociaciones difíciles en ocasiones, tensas por momentos, con discusiones y con acuerdos". El discurso de ahora es que se ha acordado con el cogobierno "un conjunto muy extenso con medidas muy concretas y otras como acuerdos políticos"; o lo que es lo mismo, "un buen acuerdo" y "una vuelta de tuerca para asegurar el pacto de las 51 medidas". Todo ello porque, tal y como destacó la también edil de Ganemos Córdoba María de los Ángeles Aguilera, en ese acuerdo de presupuestos municipales 2017 con el PSOE e IU "se han recogido todos los acuerdos de la asamblea".

La oposición -PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa-, que hoy votará en bloque en contra de los presupuestos municipales tras no ver aprobadas sus enmiendas, siempre tuvo claro que al final habría acuerdo entre el cogobierno y Ganemos Córdoba. Es más, el grupo municipal popular llegó a tildar esa negociación como teatrillo.

Uno de los hechos por los que la formación verde está más satisfecha del acuerdo es porque se recoge un calendario -como también destacó Ambrosio- para el cumplimiento de unas medidas pactadas que incluyen las incumplidas y acordadas también entre los tres grupos en el presupuesto de 2016. Por ejemplo, se ha acordado un plan evaluable del pacto de investidura de las 51 medidas y el reinicio de los trabajos de la comisión de seguimiento de tal manera que habrá una evaluación conjunta de ese grado de cumplimiento el próximo mes de febrero, así como otra evaluación en el ecuador del mandato, en mayo de este año. La idea es que a ambas se llegue con un gran impulso a las 51 medidas. Con esas y otras promesas rubricadas-incluso en forma de enmiendas-, Ganemos Córdoba se ha vuelto a fiar del cogobierno y tras amagar ha acabado por no dar.

Tras el no de la asamblea de Ganemos Córdoba a los presupuestos de 2017, el grupo municipal cuyo portavoz es Rafael Blázquez hizo carne ese no con condiciones ofreciéndole al equipo de gobierno un decálogo de medidas indispensables para transformar ese no en sí, muchas de esas medidas ya habían sido pactadas en el sí a las cuentas de 2016. En ese decálogo que ahora el cogobierno ha hecho también suyo, Ganemos Córdoba exige una partida para la puesta en marcha del Plan de Apoyo al Comercio de Cercanía que incluya circuitos cortos, agroecología y cooperativismo, así como medidas para apoyar la competitividad del comercio cercano frente a grandes superficies y creación de redes locales. También, demanda la puesta en marcha de un Plan de Turismo Sostenible "que evite la expulsión de los vecinos del casco por el uso exclusivo de la actividad turística y permita la convivencia con el vecindario de los barrios, especialmente en el caso del Casco Histórico". Y en movilidad sostenible pide la mejora y ampliación del carril bici (incluyendo las barriadas periféricas), la mejora del transporte público, aparcamientos disuasorios y la peatonalización de algunas calles en barrios no pertenecientes al centro.

Asimismo, demanda una partida para la implantación de un operador energético, para la elaboración de un plan para la instalación de energías renovables para edificios municipales, para la lucha contra la pobreza energética en poblaciones vulnerables y alumbrado público y para una campaña informativa sobre los beneficios de instalar energía solar .

Ganemos Córdoba exige además prever partidas para iniciar un proceso de "comunidades en transición", que incluyan medidas para la soberanía alimentaria (Pacto de Milán), y la protección de los espacios de interés ambiental. En este último punto pide la aprobación definitiva y la ejecución del Plan de Ordenación y Protección de la Sierra de Córdoba y el Plan Campiña, y el incremento de la superficie arbolada en el cinturón de la ciudad.

En Servicios Sociales pide "replantear la finalidad y función de la ayuda a domicilio concertada, para que pueda convertirse en una herramienta para mejorar la situación de los cuidados de nuestra ciudad". Así como realizar un análisis con perspectiva de género sobre la situación de las personas cuidadoras en la ciudad y aumentar el presupuesto de la ayuda a domicilio concertada. También, abrir el proceso de municipalización de la ayuda a domicilio. Sobre este asunto, la alcaldesa insistió ayer en que "hay que mejorar el servicio de ayuda a domicilio".

Otro punto demandado es potenciar y aumentar el presupuesto en el programa socioeducativo e intervención social de calle y otros programas comunitarios de las zonas básicas. Sobre todo, facilitando el acceso de personas en riesgo de exclusión social y a la población vulnerable. En materia de Cultura pide la puesta en marcha de la de la Casa de las Córdobas (redacción del proyecto y búsqueda de financiación). Y por último, exige una partida presupuestaria para los estudios y trabajos iniciales de exhumación de las fosas de víctimas del franquismo en los cementerios municipales.