Ganemos quiere liderar la confluencia electoral

Ganemos Córdoba quiere liderar el proceso de confluencia que suponga una marca de la izquierda que llevar a las elecciones del año que viene. Así lo han avanzado los portavoces de la asamblea ciudadana Ana Ferrando y Jorge Montero quienes han apuntado que Ganemos puede llevar el liderazgo de la confluencia "teniendo en cuenta la importancia de las candidaturas municipalistas en los últimos años y dejando a un lado las siglas". Sobre esto han apuntado además que "ya llevamos casi cuatro años en las instituciones, sabemos cómo funcionan".

Todavía queda un largo camino para que "todos los que estén a la izquierda del PSOE se unan en una candidatura conjunta, como esta misma semana señalaban desde IU. Sin embargo, desde Ganemos no se ponen plazos y aseguran que las únicas conversaciones formales que han tenido han sido con Podemos y con EQUO, aunque han reconocido que también han hablado con IU de manera "informal".

Lo que en su día negara IU sobre un trato diferencial para Córdoba por su condición histórica de la izquierda, Ganemos lo tiene más claro. "Córdoba es una situación peculiar", ha afirmado Ferrando, para después apostillar que "una cosa son los acuerdos a nivel andaluz" –por la unión de IU y Podemos Andalucía– y otra lo que se pueda hacer aquí a nivel local. "Nosotros empezamos a trabajar con Podemos y EQUO antes del marco andaluz", ha añadido la portavoz de la asamblea para después apuntar que "tenemos carta blanca por esto mismo".

Los portavoces de Ganemos Córdoba han insistido además en que para ellos es básico que se respete su código ético, un código que se parece mucho, curiosamente, al que elaboraran cuando concurrieron por primera vez a las elecciones. Ese código es el que marca la no profesionalización de la política y la imposibilidad de estar en un cargo durante más de ocho años –aunque esto, han asegurado, deberá decidirse entre todos los grupos–. "Lo que sí está claro es que no queremos la profesionalización de la política y sólo debe haber una legislatura prorrogable", es decir, "como máximo dos". Aquí entra en juego la candidatura de Pedro García, que no cumple con ese código. Sobre él, han afirmado que "si cumple lo que se acuerde en el código ético pues se puede presentar, lo que no hay veto personal".