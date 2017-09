Ganemos tendrá una propuesta para los presupuestos la semana que viene

Ganemos ha iniciado el proceso participativo para negociar los presupuestos con el cogobierno, toda vez que la asamblea acordó el lunes participar en el proceso de elaboración de cuentas de manera conjunta entre las tres fuerzas políticas, tal y como les propusieron PSOE e IU. Los concejales de Ganemos Rafael Blázquez y María Ángeles Aguilera explicaron ayer que su intención es tener una propuesta el lunes 9 de octubre para que se pueda incluir en el documento que se apruebe en la junta de gobierno local. No obstante, avisaron, esto no implica que descarten articular otras propuestas, más de calado político que se puedan incorporar durante el resto del proceso, es decir, en las aprobaciones en el Pleno o durante el periodo de alegaciones. Blázquez, además, quiso dejar claro que el primer sí de la asamblea es a negociar de la manera planteada por el cogobierno, pero no a los presupuestos. Es más, el espacio político también tiene aún que realizar una evaluación del acuerdo adoptado en enero para las cuentas de 2017.

El portavoz de la agrupación de electores, eso sí, reconoció que el clima es "diferente" al de las ordenanzas fiscales, cuando "nos encontramos con una propuesta cerrada que era prácticamente esto es lo que hay". Además reconoció que "no tiene tanto impacto" en la ciudad no modificar las ordenanzas fiscales que dejarla sin presupuestos, lo que sí tendría consecuencias en el desarrollo económico y social de Córdoba. "Es importante que estemos dispuestos a desatascar", insistió Blázquez, en referencia a la implicación que de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en la negociación de las cuentas.

Precisamente la regidora se refirió ayer a este asunto y aseguró que "tenemos por delante muchas semanas para trabajar de manera intensa en elaborar un documento de presupuestos, que recoja, no solo las cifras que son necesarias para poner en marcha los proyectos, sino también el contenido de aquellas iniciativas que forman parte de los compromisos electorales del gobierno municipal" y también del acuerdo de investidura que PSOE e IU firmaron al inicio del mandato con Ganemos.

Con tal objetivo se ha previsto el "inicio de conversaciones", pero que no solo se circunscriban al contenido del documento presupuestario, sino también determinarán el "método de trabajo", para "elaborar un documento a tres partes iguales desde el minuto uno".

Esto, en su opinión, "facilita en gran medida el poder tener resultados", y que, "además, lleguen a tiempo, y que esta ciudad pueda tener un presupuesto en tiempo y en forma y, sobre todo, con el contenido adecuado a las necesidades y a los intereses generales" de la ciudad. La regidora siempre ha mantenido su compromiso en la elaboración de los presupuestos a pesar de que Ganemos reclamó su presencia.

El objetivo es que las cuentas estén aprobadas antes de final de año. En 2017, Córdoba fue la primera capital de provincia andaluza en tener listos los presupuestos.