Ganemos plantea una carrera oficial en el entorno de la Mezquita sin palcos

El grupo municipal de Ganemos ha planteado hoy la posibilidad de una carrera oficial de la Semana Santa en el entorno de la Mezquita-Catedral sin palcos o con palcos sólo para personas con movilidad reducida, aunque su portavoz, Rafael Blázquez, ha insistido en que se trata tan sólo de una sugerencia a debatir. Y es que la formación verde echa de menos ese diálogo "sobre el modelo de la Semana Santa que queremos para Córdoba que el equipo de goberno se comprometió a tener con los vecinos afectados y que no ha tenido". "El equipo de gobierno no ha cumplido con el acuerdo de constitución de una mesa de trabajo para hablar sobre la Semana Santa 2018 y ha actuado en este tema de una forma no legítima", ha apuntado.

Blázquez ha vuelto a insistir en que, a juicio de su formación, el equipo de gobierno colabora en la privatización de espacios públicos, "al ser algo que no está consensuado con los vecinos". "El equipo de gobierno no ha tenido voluntad política para que ese diálogo se haya producido", ha añadido. El portavoz de Ganemos ha criticado que la zona de la carrera oficial esté ocupada desde el 7 de marzo al 7 de abril "por unas estructuras metálicas" por una decisión unilateral. "Además, se han hecho unos cambios mínimos para corregir los errores del pasado año; este año sí, se puede circular por la carrera oficial, pero sin pararse, nadie se va a poder parar sin pagar", ha puntualizado. "Queremos un modelo de Semana Santa que sea igualitario para todos", ha defendido.

Hoy también, la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara ha anunciado que se reserva la posibilidad de ejercitar acciones en la Delegación de Cultura y en el Ayuntamiento por la posible afección al patrimonio en el entorno de la Mezquita-Catedral. "Esta Federación mantiene la opinión de que no se puede poner en peligro la preservación de una joya patrimonial universal por acceder a sólo unos intereses privados", han sentenciado desde el colectivo. "Ya no sólo creemos que se está perjudicando y viéndose afectada la vida cotidiana de una parte de la población de Córdoba, sino que una joya del patrimonio mundial como es la Mezquita-Catedral se está viendo atacada con la instalación y colocación de palcos y elementos que no sabemos si respetan las leyes que actúan sobre los monumentos históricos para supreservación y mantenimiento adecuado", han defendido desde Al-Zahara.