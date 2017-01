Ganemos pide más protagonismo de las juntas de distrito

Ganemos Córdoba reclamó ayer un mayor protagonismo de las juntas municipales de distrito en la dinamización y gestión de los centros cívicos con el fin de que estos espacios se conviertan en verdaderos dinamizadores de la participación en la ciudad y no en meros prestadores de servicios. En este sentido, la concejala Victoria López recordó que estos órganos "fueron creados con la Ley de Grandes Ciudades y nacieron con el sentido de poder gestionar desde los distritos los servicios municipales, incluso llegando a gestionar un 15% del presupuesto municipal según el reglamento de participación ciudadana". "Las juntas municipales de distrito son los verdaderos corazones de los centros cívicos y hasta ahora no han tenido la capacidad de gestión que en su momento se pensó para ellas" ha recordado la edil quien también ha reseñado que "este objetivo se marcó como la medida 17 de las 51 medidas que hasta el momento no se ha cumplido". En este sentido la concejala volvió a dar un "suspenso alto" al cogobierno en el cumplimiento del pacto.