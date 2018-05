Ganemos insiste en poner en marcha una empresa pública de energía

El grupo municipal exigió ayer en la comisión de Urbanismo celebrada ayer "el inicio urgente del expediente económico para la puesta en marcha de una empresa pública de energía" informó el concejal Rafael Blázquez. En esta línea recordó que "acordamos con el Gobierno la elaboración de un estudio previo, pero ya que esto no se ha hecho, 15 meses después de haberlo acordado, lo que exigimos ya es la puesta en marcha del expediente económico, la constitución del equipo de trabajo o comisión que proceda, y el encargo de estudios paralelos, no previos, que convengan." Blázquez explicó que "contar con esta comercializadora de electricidad es tan importante como contar con una empresa propia de suministro de agua, con la que afortunadamente contamos." Este tipo de empresa, "será clave para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos rebajando los costes de la electricidad, nos permitirá no depender del oligopolio energético y facilitará que la gente en sus casas puedan reducir sustancialmente su facturas con instalaciones propias de energía solar", dijo el edil.