Ganemos insiste en que el estado de la ciudad es "crítico"

Para Ganemos, el estado de la ciudad es "crítico", tal y como defendió el coportavoz de la formación, Rafael Blázquez. "Pretender ocultar que la situación es grave es no querer ver la realidad, y un insulto para la tercera parte de la población activa de nuestra ciudad que quiere trabajar y no puede hacerlo", relató entre otros ejemplos. Blázquez aseguró que poco podrá avanzarse "sin que el ayuntamiento cumpla al máximo con su tarea, sin que dé ejemplo de ese cambio de rumbo que tanto necesitamos, sin que haga absolutamente todo lo que pueda para paliar la situación y construir una ciudad basada en la defensa de los derechos humanos, los cuidados, la igualdad, la cultura, el patrimonio, la participación y la sostenibilidad del turismo, del modelo agroalimentario y de todos los sectores económicos", sentenció.

El portavoz de Ganemos dijo que de lo que tiene que preocuparse el Ayuntamiento a toda costa, como responsabilidad irrenunciable y prioritaria, "es del mantenimiento de los servicios públicos municipales y de impulsar políticas sobre esa situación, crítica, que es grave".

Blázquez relató que en lo social no se ha terminado de elaborar un auténtico Plan de Rescate, "que consolide las acciones ya realizadas, que evalúe resultados y mida indicadores, y marque una auténtica hoja de ruta" y destacó que no hay plan aún de Turismo Sostenible, "acordado hace casi un año", ni un estudio serio para valorar una posible tasa turística, "acordado hace más de un año", ni revisión del Plan General de Ordenación Urbana ni del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, "acordada hace año y medio", y "mientras no planificamos, mientras no cogemos las riendas, dejamos nuestro destino en manos de la especulación y del "a ver qué pasa". "Lo que exigimos al equipo de gobierno es acabar de cumplir lo ya acordado: las 51 medidas del acuerdo de investidura, los acuerdos presupuestarios, los de ordenanzas y las mociones", puntualizó el coportavoz de Ganemos.