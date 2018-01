Ganemos pide explicaciones por el traslado de la oficina de la vivienda a El Arcángel

El grupo de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento mostró ayer su "preocupación" por el reciente traslado de la Oficina Municipal de la Vivienda al estadio de El Arcángel. La coportavoz del grupo, Victoria López, explicó que "cuando se pensó en la ubicación de la Oficina se decidió junto con el equipo de gobierno que estuviera en Gran Capitán por ser uno de los edificios municipales más cercanos de los que dispone el Ayuntamiento", de modo que "se pensó mucho cuál era el lugar más idóneo para estas instalaciones y se barajaron muchas posibilidades", por lo que "no se entiende ahora este repentino cambio de ubicación", apostilló.

"Cuando el PP decidió trasladar los servicios sociales a El Arcángel, tanto PSOE como IU denunciaron públicamente que aquello era alejar la realidad social y apartar a la ciudadanía que más necesita la labor del Ayuntamiento", recordó la concejal, quien incidió en que "ya en 2015 el cogobierno anunció públicamente que estudiaría el retorno al centro de Córdoba de todos los servicios municipales que el PP había trasladado". Por eso, agregó, "ahora no se entiende cómo, en vez de revertir esta situación, lo que están haciendo es llevarse más servicios allí". López insistió en que "no puede ser que un servicio como la Oficina de la Vivienda que atiende a ciudadanía con grandes necesidades esté en un lugar que no es accesible ni cercano para ella".

Desde la organización confían en que este traslado sea "excepcional y temporal", así como que "se busque otra ubicación mejor para que las personas usuarias de los servicios se vean lo menos perjudicadas posible ante este traslado y para que los trabajadores de la oficina puedan disponer de todos los medios necesarios para desarrollar su trabajo".