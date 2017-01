Ganemos descarta ya su entrada para un 'tripartito'

Ganemos ha tirado prácticamente la toalla en su intención de entrar a formar parte del gobierno municipal. Eso es al menos lo que se desprende las palabras de las palabras que dijo ayer el viceportavoz de Ganemos, Alberto de los Ríos, quien aseguró que "nosotros hemos hecho nuestro trabajo y, ante eso, no hemos obtenido ninguna respuesta". Por lo tanto, añadió, "entendemos que esa opción ya está descartada".

La asamblea aprobó a finales de septiembre que los concejales iniciaran la negociación con PSOE e IU, pero ese trabajo no ha dado fruto, sobre todo porque el cogobierno no está muy convencido de que esa entrada sea conveniente. De hecho, se ha dejado pasar el tiempo y, si nadie hasta ahora había dicho abiertamente que eso estaba descartado, ha sido precisamente por la necesidad de aprobar los presupuestos. Es cierto que la agrupación de electores lo ha intentado prácticamente todo pero la predisposición nunca ha sido la mejor y son varios los motivos. En primer lugar, Ganemos no empezó con buen pie pues el punto de partida para iniciar los contactos fue una rueda de prensa en la que criticaron abiertamente al gobierno municipal por no haber cumplido lo acordado en el pacto de presupuestos. Después hubo otros desplantes, como el hecho de que los cuatro ediles de la formación verde no apoyaran la decisión de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de desalojar el Pleno tras una fuerte protesta de los parcelistas que sobrepasó todos los límites de la libertad de expresión. Tras ello la regidora anunció una remodelación del equipo de gobierno en lo que se interpretó como que ya no contaba con Ganemos para nada. La sensación, de hecho, que siempre ha habido en el cogobierno es que el momento de la agrupación de electores ya había pasado y que no tenía mucho sentido incorporarse ahora cuando lo peor ya ha pasado. Los inicios no han sido fáciles y entre la mayoría existe la sensación de que, ahora que sus equipos han echado a rodar y después de la última remodelación del equipo socialista, no están por la labor de deshacerse de sus delegaciones. El equipo de gobierno, además, se ha comido muchos marrones de los que la agrupación de electores ha salido indemne.

De los Ríos, al menos, dejó más o menos claro ayer que esa posibilidad estaba descartada y hasta reconoció que "ya se me había olvidado" debido a la falta de respuesta del cogobierno. Los tres partidos están ahora centrados en sacar los presupuestos adelante, algo que todavía no está claro después de la "reserva" del voto de Ganemos. Lo más probable, además, es que estas conversaciones no se vuelvan a retomar tras las negociaciones sobre las cuentas.