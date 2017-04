Ganemos coincide con IU en denunciar "la privatización" de la zona de la carrera oficial

El grupo municipal de Ganemos Córdoba coincidió ayer con el de IU en que la nueva carrera oficial ha supuesto "la privatización" de un espacio público, el del entorno de la Mezquita-Catedral en el que se ubicaba. "Lamentablemente hemos podido constatar en estos días de celebración de la Semana Santa la privatización que se ha hecho de todo el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba para asombro de miles de vecinas", insistió el portavoz de la formación verde, Rafael Blázquez.

Ganemos Córdoba también coincidió con IU en lamentar la decisión de que el traslado de la carrera oficial desde entorno de las Tendillas al de la Mezquita-Catedral "no ha sido un proceso participado". "Se tenía que haber abordado un tema de tanto calado en la ciudad con "el mayor consenso tanto por parte de las cofradías como de la vecindad y los comerciantes de la zona, cosa que no ha ocurrido", apuntó Blázquez, quien denunció asimismo "el carácter elitista" que ha marcado la nueva configuración de carrera oficial "con ciudadanía de primera y de segunda que no ha podido ha podido acceder al recorrido si no habías pagado tu ticket en un palco o silla". El portavoz de la formación verde defendió que la nueva carrera oficial necesita de una revisión profunda "para que la Semana Santa sea mucho más popular y acorde con los derechos de todas los ciudadanos". Blázquez insistió en que "hay que replantearse si el sistema de palcos y sillas es realmente necesario o, por ejemplo, se deben reservar exclusivamente para personas con movilidad reducida". "Este debate hay que ponerlo desde luego sobre la mesa porque ahorraría muchos problemas de movilidad y de accesibilidad en toda la carrera oficial fuese donde fuese", dijo.