Ganemos pide el archivo de la reclamación del IVA para Aucorsa

Ganemos Córdoba aseguró ayer que "no procede la reclamación de los 4,5 millones de euros en concepto de IVA que el Gobierno central reclama al Ayuntamiento". A su juicio, esta demanda es "otra burda maniobra del PP para mantener en jaque a los ayuntamientos y sanear las cuentas del Estado a costa de presionar a las administraciones locales".

Uno de los portavoces de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento, Rafael Blázquez, explicó que "es una reclamación que no compartimos porque obliga ahora a Aucorsa a pedir unos avales por este valor, que van a tener unos intereses cercanos a los 60.000 euros al año". "No la compartimos porque entendemos que las aportaciones municipales no tienen que estar sujetas a IVA, tal y como aclara la ley de contratación de noviembre del 2017 y que entra en vigor el próximo 8 de marzo; para nosotros esto debe tener carácter retroactivo", subrayó.

Blázquez añadió que el Ejecutivo central "quiere mantener una ambigüedad calculada, mantener la presión sobre las administraciones locales y maquillar las cuentas del déficit ante Europa" y reiteró que "el Gobierno de España debe archivar estas reclamaciones, que no sólo están afectando a Córdoba sino también a otras ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona.

"Con un contrato programa, esto no habría pasado", indicó Blázquez, quien recordó que "venimos reclamando desde el año 2015 este contrato, que establece el marco de relación entre Ayuntamiento y la empresa municipal donde se fijan los tipos de aportaciones y los servicios que tiene que dar la empresa".