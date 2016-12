Ganemos abre ahora la puerta a su abstención a los presupuestos

El Pleno en el que se debe votar el anteproyecto de presupuestos municipales para 2017 se acerca -será la semana que viene- y el equipo de gobierno y Ganemos Córdoba continúan enzarzados en una particular partida de ajedrez política de una negociación que los primeros necesitan que acabe en tablas -que haya un entendimiento- para que esas cuentas puedan salir adelante. No obstante, el cogobierno está ahora más cerca de conseguir esas tablas que el pasado domingo.

Ese día, la formación verde dijo en asamblea que "de entrada, no", a las cuentas. El concejal Alberto de los Ríos y la portavoz de la asamblea, Ana Ferrando, detallaron entonces que las condiciones que se tienen que dar para cambiar del no al sí tienen que ver, sobre todo, con el cumplimiento de los acuerdos que ya se han pactado [las 51 medidas del pacto de gobernabilidad], y no tanto con nuevos compromisos en las cuentas de 2017. Y es que Ganemos tiene la sensación de que pinta poco en la toma de decisiones del cogobierno y pretende que se le tenga en cuenta de verdad, no sólo en los momentos de necesidad. "Los acuerdos que firmamos no tienen credibilidad", aseguró tras la decisión de la asamblea, De los Ríos, quien lamentó que hay "mociones sin cumplir y medidas que no se han empezado, y ni siquiera se reúne la comisión de seguimiento del pacto, un órgano de trabajo "al que el cogobierno no le da ninguna importancia", dijo Ferrando.

La reacción de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a esa decisión fue inmediata. Tocaba buscar el apoyo de Ganemos Córdoba y priorizar el pacto presupuestario. Ambrosio movió ficha valorando de manera positiva "el nivel de cumplimiento del acuerdo presupuestario con Ganemos", aunque admitió que todavía hay medidas que poner en marcha para su cumplimiento al 100%". Reconoció también que "aún hay medidas recogidas en el mismo que no se han puesto en marcha y cuyo cumplimiento se ha marcado como una prioridad". No obstante, la alcaldesa insistió en que se remitiría un documento a Ganemos Córdoba en el que se iba recoger ese grado de cumplimiento de las 51 medidas recogidas en el acuerdo de Gobierno, principal queja de la formación.

Tocaba mover ficha ahora a la formación verde y ayer ya pasó del no a la posible "al menos" abstención. Ganemos Córdoba insistió en que marca "la recuperación de incumplimientos del Gobierno" y la mejora de las relaciones trilaterales como condiciones para negociar propuestas nuevas. Insiste en que se le tenga más en cuenta. De hecho, si por la formación cuyo portavoz es Rafael Blázquez fuera, ellos ya estarían en el gobierno local. Ayer, Ganemos Córdoba dejó claro que espera que el PSOE e IU atiendan sus demandas "para facilitar un nuevo clima de sincero cumplimiento de lo acordado y que el grupo municipal vote favorablemente o al menos se abstenga en la votación de los presupuestos municipales de 2017".

"Las condiciones políticas son previas a la inclusión de propuestas concretas nuevas" afirmaron desde la organización, "ya que llegar a un buen entendimiento permitirá despejar el camino de desconfianza de los incumplimientos anteriores y la falta de interés que ha mostrado el gobierno hasta ahora en el seguimiento de los acuerdos así como la transparencia de la información", dijeron. "Estas condiciones están centradas en tres ejes", destacaron desde el grupo municipal de Ganemos Córdoba: "un plan evaluable y con plazos de cumplimiento de los acuerdos presupuestarios de 2016, la puesta en marcha de un plan evaluable y con plazos de cumplimiento del acuerdo de investidura de las 51 medidas y el replanteamiento y puesta en valor de los trabajos de la comisión de seguimiento". Además, consideran imprescindibles presentar el presupuesto tanto a la ciudadanía como al movimiento vecinal y ciudadano y a los grupos políticos municipales, así como a colectivos y personas que lo soliciten.