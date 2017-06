Ganemos acusa a la alcaldesa de hacer política "a golpe de micrófono"

López manifestó además que "la climatización es mucho más que poner aires acondicionados", ya que entran en juego cierres de ventana que no están bien adaptados, la ausencia de vegetación en los patios o la falta de toldos. "Debería abordarse el tema de manera global", explicó la concejala de Ganemos, quien recomendó además que se haga de forma regional, a través de la Federación Andaluza de Provincias y Municipios.

Por su parte, la concejala de Ganemos Victoria López afirmó que "nos parece mentira esta ocurrencia". López recordó que ya se aprobó en un pleno la constitución de una mesa donde estuvieran representados el Ayuntamiento y la Junta para hablar sobre las necesidades de los colegios de la capital. Esta mesa debe ser, aconsejó la concejala de Ganemos, "el espacio en el que se plantee qué podemos hacer", no en "un acto de partido ni un micrófono".

Blázquez recordó además que ahora mismo todo depende del Gobierno central que debe establecer el margen de maniobra, por lo que "si no tenemos margen de maniobra para detallar proyectos, es una mala ocurrencia decir que vamos a hacer esto o aquello sin haberlo consensuado".

Con ello, Blázquez recordó que "no hay nada cerrado en cuanto al detalle de las inversiones que se hagan con los Edusi" a lo que añadió que sí existe "un compromiso de consensuarlas con los grupos políticos y el Consejo del Movimiento Ciudadano". El portavoz de Ganemos en Capitulares sí indicó que existen líneas generales que se establecieron a la hora de solicitar los Edusi y donde aparece un apartado dedicado a la mejora de la eficiencia energética. Con ello, explicó que se hablaba de sustituir equipos de refrigeración poco eficientes por unos que sí lo fueran, pero no de instalar maquinas nuevas en tales edificios.

Doblas: "No debemos asumir competencias"

La edil municipal de Hacienda, Alba Doblas, insistió ayer en la idea ya planteada por el primer teniente de alcalde y compañero de partido, Pedro García, de que la climatización de los colegios es materia de la Junta de Andalucía. "No debemos asumir competencias que no son nuestras", insistió Doblas, quien comentó que "para eso no están" los fondos Edusi. A esto añadió que "lo que es urgente y necesario es que el Gobierno acabe ya con esta lentitud en el procedimiento para que comience de verdad la elaboración de los proyectos", dado que el Ejecutivo debe establecer el margen de maniobra para poder comenzar con los Edusi.