Ganemos cree que la actual política turística está ya pasada de moda

Ganemos Córdoba considera que la política turística municipal, "continuista con respecto a la que llevó a cabo el anterior equipo de gobierno del PP y con la de la época de Rosa Aguilar", está pasada de moda, ya que "se sigue abundando en los mismos conceptos e ideas de promoción que muchas ciudades están ya abandonando; se trata de una política de promoción que está ya muy cuestionada en muchos lugares". Ganemos Córdoba, según indicó ayer Alberto de los Ríos, propone un modelo alternativo que tiene que partir de cero y que tiene que estar diseñado después de hacer un diagnóstico de cómo está el sector y así decidir "hacia dónde hay que ir". "Se trata de diversificar el turismo tanto en el espacio, que no esté concentrado en un sólo lugar de la ciudad, como en el tiempo, desestacionándolo", relató el viceportavoz de la agrupación verde, quien incidió en que en ese "repetitivo y obsoleto" modelo de promoción se venden exclusivamente los Patios y la Mezquita.

"La promoción está centrada en los Patios como si fuera lo único que tenemos, cuando las asociaciones de Patios nos dicen que no necesitan más promoción y sí más ayuda económica", dijo. También hizo referencia a las secuelas provocadas en la ciudad como consecuencia de la actual política turística, al indicar que "se están produciendo efectos sobre los precios de las viviendas y los locales en el casco histórico, en muchos casos expulsando a los vecinos en las zonas donde el turismo avanza". Criticó también que "los convenios con entidades privadas que conllevan viaje que no se sabe muy bien para qué sirven; todo este tipo de promoción a cargo de dinero público no lo acabamos de entender, por no decir que no lo compartimos". El edil consideró que no es normal que el aumento de las visitas turísticas en ciertas épocas del año no se vea reflejado también en un aumento del empleo en el sector. "Este grupo de concejales quiere saber quién se está beneficiando del turismo, así como determinar hasta dónde hay capacidad de carga en cada zona", insistió. En definitiva, para Ganemos Córdoba la actual política municipal debe ser replanteada de cara a evitar una "burbuja turística" que desemboque en unas consecuencias similares a las sufridas por el sector inmobiliario.

Dado que, tal y como su grupo defiende, el cogobierno no ha hecho los deberes en materia turística, De los Ríos avanzó que la formación está trabajando en la elaboración de un informe, que presentarán en breve, y en el que estarán reflejadas propuestas de cambio de modelo.