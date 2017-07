Ganemos pide al PSOE e IU mayor compromiso con el pacto de gobierno

Ayer tocaba hacer balance del pacto de gobernabilidad en el ecuador del mandato municipal y Ganemos Córdoba pidió al PSOE e IU "la necesidad un mayor compromiso a la hora de cumplir con esas 51 obligaciones que se firmaron ese 13 de junio de 2015", según insistieron dos de los miembros de la formación verde en la comisión de seguimiento del mismo, Ángel Gómez Puerto y Ana Pérula.

"Las 51 medidas deben ser la hoja de ruta del gobierno municipal y se les ha exigido avanzar con más rapidez e intensidad en las medidas, sobre todo en aquellas que están más retrasadas" insistió la también coportavoz de la organización Ana Pérula. Según la evaluación hecha por la organización, "la mayor parte de los acuerdos se han desarrollado de manera insuficiente y aún queda mucho trabajo por hacer ". Pérula añadió que "el gobierno municipal ha de emplearse a fondo de aquí al 2019, y en este camino Ganemos Córdoba será un agente activo para que las medidas del Pacto se lleven a cabo para la mejora de la vida de la gente". La coportavoz manifestó que "las 51 medidas se elaboraron tras un proceso participado por la gente y se acordaron por las tres fuerzas políticas por el bien común de la ciudad, por lo que urge pisar el acelerador en su cumplimiento porque nuestro objetivo es que al final del mandato el pacto pueda estar cumplido, es un compromiso con la ciudadanía".

Mientras, el coportavoz de Ganemos Córdoba, Ángel Gómez Puerto informó de que "les hemos insistido en que es necesaria mayor voluntad y atención al desarrollo económico sostenible que permita generar oportunidades de empleo decentes y dignas, especialmente para los más jóvenes, para lo que todavía no se ha preparado el IV Plan Joven ni existen políticas para la juventud, así como poner el énfasis en el sector del turismo teniendo presente un modelo de ciudad sostenible". Además, "se les ha pedido seguir profundizando en temas de participación, mayor transparencia en la gestión y apoyo a las iniciativas vecinales, la economía social y las expresiones emergentes de creación cultural local, para lo que hemos preguntado para cuándo se va activar la creación del Consejo Local de la Cultura del que no tenemos noticias en qué fase de desarrollo está o la red de centros de creación con el uso de espacios municipales en desuso". Otras medidas que hay que priorizar, según Ganemos Córdoba, son el "modelo de ciudad habitable y compacta preparada para enfrentarse al cambio climático cuyas consecuencias son ya una realidad en nuestra ciudad, en esta línea hay que iniciar la mejora de la gestión del río y su entorno, el Plan Especial de Protección de la Sierra, así como una atención a la ciudad consolidada y el apoyo a la rehabilitación y regeneración en barrios, y la realización de edificios sostenibles para adaptar la ciudad a la crisis climática". Ganemos mostró además su preocupación en las políticas sociales insistiendo en que "valoramos los esfuerzos hechos por el gobierno local en materia de inversión pero no deben perder de vista ni un sólo momento que nuestra ciudad sufre una de las mayores tasas de pobreza del país".

"Nuestro compromiso común es que cuando llegue 2019 y cuando nos evalúe la ciudadanía con sus votos pues que la conclusión sea que tanto el equipo de gobierno con el apoyo de Ganemos sea satisfactorio para la ciudadanía", sentenció la portavoz del PSOE, Carmen González. "Estamos a mitad de mandato y debemos priorizar medidas; la comisión se volverá a reunir en la primera quincena de octubre. Y es muy importante el hecho de que hay buena sintonía y sobre todo que compartimos el mismo fin, que en 2019 no vuelva a haber un gobierno del PP en esta ciudad", añadió coincidiendo con la coordinadora local de IU, María José Liñán.