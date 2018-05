Ganemos dice que García incumple el código ético para ser candidato

El coportavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, mostró ayer sus dudas sobre la posibilidad de que el portavoz de IU, Pedro García, sea el candidato de la confluencia de las fuerzas de izquierda, tal y como el propio García ha apuntado en una entrevista reciente. Blázquez, por su parte, asegura que "no cumple con el código ético ni de Ganemos ni de Podemos ni de EQUO", ya que el primer teniente de alcalde lleva más de ocho años en política. "No sería posible porque no está contemplado ahora mismo un periodo de más de ocho años de cargo público", dijo Blázquez. Hay que tener en cuenta que, además de este mandato, García ya fue concejal en el Ayuntamiento como delegado de Infraestructuras entre 2009 y 2011 y además fue coordinador de Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Córdoba entre 2012 y 2015.

El coportavoz de Ganemos apuntó que "si IU quisiera plantear como candidatos a personas con cargo público habría que cambiar el código ético y montar asambleas en ese sentido" insistió. "Mi impresión es que eso no es posible", concluyó el edil de la agrupación de electores.

Blázquez matizó que "de todas formas lo que hay ahora mismo son unas conversaciones y, si la formación IU quisiera plantearlo, yo le pediría que lo hiciera ya porque así podríamos ver si hay camino o no". El coportavoz de Ganemos insistió en que "a nosotros nos gustaría que hubiese confluencia si puede ser y si nadie plantea cosas inasumibles, pero habrá que ver cómo transcurre todo el proceso".

La postura de Ganemos coincide en cierta parte con el discurso de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que en una entrevista con este periódico aseguró que "aceptar nuestro código ético será esencial en la confluencia". Aunque la parlamentaria andaluza no hizo referencia directa en este aspecto a Pedro García, lo cierto es que su afirmación tiene mucho que ver con la tesis que expuso ayer Blázquez. "Queremos representar otra forma de hacer política, y esto no es sólo decir muy alto que se es una alternativa al bipartidismo, sino renunciar a los privilegios, limitar los mandatos, los salarios y tener mecanismos de revocabilidad de los cargos", dijo entonces Rodríguez.