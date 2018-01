Ganemos pide que las bases de la Feria incluyan un protocolo contra agresiones machistas

Ganemos Córdoba ha propuesto que las bases reguladoras de la Feria de Nuestra Señora de la Salud incluyan un código de buenas prácticas para las casetas y un protocolo de actuación para evitar agresiones machistas en esta fiesta multitudinaria. La coportavoz de la agrupación Vicky López explicó que el objetivo es que a la ahora de realizar las adjudicaciones haya un apartado en el que se valore el "compromiso" de los colectivos con esta iniciativa, donde se han establecido distintos niveles ya que "sabemos que es el primer año y la intención es que se vaya implantando de manera progresiva". El objetivo no es otro que evitar que se produzcan agresiones o episodios de violencia de género en la Feria, ya que está comprobado que en este tipo de fiesta suelen incrementarse las situaciones incómodas para las mujeres, ya no sólo agresiones sino "tocamientos no deseados, acorralamiento o acoso", explicó López.

En el baremo que evaluará a los colectivos que opten a montar una caseta se propone tres niveles de implicación. Por un lado, una puntuación mínima por el compromiso de hacer difusión de la campaña; una puntuación media, la formación del personal de la caseta para atender a personas agredidas; así como la máxima puntuación cuando el compromiso sea así mismo de un mayor grado de implicación en el caso de producirse una agresión sexual. La concejala recordó que hay agresiones que están tipificadas -como el caso de las violaciones- que dependen en exclusiva lógicamente de la autoridades, por lo que el papel sería comunicar los episodios a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El resto de agresiones a las que se ha hecho antes referencia -como tocamientos o exabruptos- son en los que intervendrían los responsables de las casetas con un protocolo aún por terminar de definir. La intención, detalló la coportavoz de Ganemos, es que los colectivos feministas y de mujeres intervengan en la elaboración de ese plan de actuación para hacerlo de manera más extensa y detallada. Por el momento se plantea la atención inmediata, la concienciación preventiva y la atención prioritaria a la víctima, desde el respeto y la compresión a la persona agredida. "Hemos visto episodios en los que al final la mujer es la juzgada", recordó la edil.

López insistió en que "queremos que esto sea algo positivo para las casetas", que se tendrán que identificar con un punto morado a algo por el estilo para mostrar su adhesión a la campaña. Ganemos espera también que se incorpore al cartel de Feria para que se pueda difundir mejor. "Son medidas sencillas y sin ningún coste, se trata de voluntad", apuntó López.

Esta propuesta desarrolla varios de los acuerdos contenidos en la moción contra el acoso callejero y las agresiones sexuales aprobada por unanimidad en el mes de septiembre. Ganemos Córdoba, que ya entregó esta propuesta de trabajo al gobierno en noviembre, espera que sea llevada igualmente al Consejo Municipal de las Mujeres y a otros colectivos de la ciudad. Iniciativas similares se han puesto en marcha ya con éxito en las fiestas populares de diversos lugares del país, como Madrid, Vitoria, Málaga, Huesca o Bilbao.