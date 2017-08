Ganemos Córdoba denuncia el cierre de los centros cívicos las tardes de verano

La coportavoz del grupo Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento Vicky López criticó ayer la "progresiva" reducción de horarios de apertura de los centros cívicos municipales en verano. López advirtió de que "cada año se reducen más, de hecho en el 2015 sólo cerraron la primera quincena de agosto, y ahora del 15 de julio al 31 de agosto los centros cívicos permanecen cerrados por la tarde y en algunas barriadas periféricas, como Santa Cruz, el servicio de Atención Ciudadana está cerrado todo el mes de agosto, lo que no garantiza el servicio público a esta barriada". "Se trata de un recurso muy útil" para los vecinos "porque son espacios de dinamización de los barrios y en muchos casos el único lugar al que se puede acudir en los distritos para huir de las altas temperaturas y tener puntos de encuentros vecinales", señaló López, quien defendió que "no es una excusa la escasa afluencia de gente, porque si no hay programación es normal que no acuda nadie".

La concejal insistió además en que "es un recurso imprescindible para los estudiantes que necesitan las bibliotecas en agosto para estudiar y las de los barrios, en la mayoría de los casos, están en los centros cívicos", pero "con su cierre, se impide que accedan a un recurso básico para ellos".

El grupo municipal recordó que en el pleno del mes de mayo "se aprobó una moción sobre políticas de juventud en la que el Ayuntamiento se comprometía a incentivar el uso de las bibliotecas, junto con el Consejo de la Juventud y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO)", por lo que lamentó que "el gobierno municipal haya olvidado este compromiso tan fundamental con la juventud cordobesa".

Además, López pidió "no sólo evitar su cierre, sino destinar recursos para dinamizar los centros cívicos". "Después de las Jornadas de Participación sobre centros cívicos celebradas en enero, aún seguimos esperando qué cambios se van a hacer tanto para la gestión de los centros, como para impulsar iniciativas que los dote de contenido y los convierta en espacios llenos de vida y dinamizadores del barrio", apostilló.