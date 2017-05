Ganemos culpa al gerente de Aucorsa de los problemas del servicio en Feria

Los problemas ocasionados en el servicio de Aucorsa vienen de largo, o al menos así lo aseguró ayer el portavoz municipal de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, quien apuntó directamente al gerente de la empresa municipal de autobuses, Juan Antonio Cebrián, de todo el malestar que hay entre los trabajadores. Blázquez, quien exigió al presidente de Aucorsa, Andrés Pino, que tome las riendas de la situación, recordó que la agrupación de electores ya pidió en su día un cambio en la actitud de la gerencia. El portavoz de Ganemos Córdoba exigió además que "no se carguen las culpas en los trabajadores" y recomendó que "se mantenga la disposición de diálogo". "No es justo atribuir lo que está pasando ahora a la plantilla", reprochó Blázquez, quien recordó que en su día ya se avisó de que en la Feria del año pasado se habían cubierto horarios excesivos y no se habían aplicado los descansos adecuados.

Por todo ello, desde Ganemos Córdoba manifestaron que la empresa debería haber planificado con tiempo toda esta situación que se ha vivido en la Feria que ahora discurre y donde se están produciendo largas esperas porque hay vehículos que no salen del taller sin el visto bueno de los mecánicos y porque el servicio acaba mucho antes que en otras ediciones.

Acerca del gerente de Aucorsa, Blázquez aseguró que es quien "marca las pautas", un deber que a su parecer debería ejercer Andrés Pino. Para Ganemos, existen "ejemplos de gerencias bien llevadas" en el Ayuntamiento y el de Aucorsa "no es el caso". En este sentido, el portavoz de Ganemos en Capitulares afirmó que las dos posibilidades que existen para Aucorsa son, o bien la dimisión de Cebrián, o un cambio de actitud de éste.

Con todo ello, Blázquez considera que los problemas del servicio en Feria son sólo "la punta del iceberg" porque Aucorsa "está en jaque" por un entramado que viene desde la conocida como Ley Montoro. Por ello, desde Ganemos pidieron que se mantenga desde lo público el servicio de transporte y para ello propusieron "un plan y unidad". Blázquez comentó que ese plan debe definir "claramente" los compromisos del Ayuntamiento y debe garantizar "la viabilidad" de la empresa.

Que el problema de Aucorsa no es algo nuevo también lo comentaron desde la CNT, sindicato que en julio ya denunció ante la Inspección de Trabajo las citadas jornadas excesivas y la falta de descansos adecuados en la Feria de 2016. Pero la organización sindical no centró tanto sus críticas en el gerente como sí lo hizo en el equipo de gobierno y en su máxima dirigente, la alcaldesa, Isabel Ambrosio. "La señora alcaldesa, teniendo conocimiento de la falta de habilidad y capacidades del actual gerente de Aucorsa, no ha tomado ninguna medida para evitar los problemas que se están produciendo en la Feria", manifestó el responsable de la sección sindical de CNT en Aucorsa, Alfonso Álvarez. Para el sindicato, la empresa mantiene una "actitud hipócrita" al pretender culpar a los conductores cuando, aseguró Álvarez, "sabe desde hace nueve meses que tendría que cambiar su planificación para Feria" a raíz, precisamente, de la denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Desde la CNT insistieron en que la Feria del año pasado se llegaron a realizar jornadas de hasta 18 horas y que los descansos entre turno y turno duraban, como mucho, cinco horas. De ahí que consideren que se podría haber buscado una solución antes de llegar a la actual situación. A esto añadieron que la única propuesta realizada a la plantilla ha sido la de premiar económicamente a quienes estuvieran dispuestos a hacer horas extra, propuesta que, recordaron, fue rechazada por los trabajadores.

Juan Antonio Cebrián no quiso hacer declaraciones sobre las críticas de Ganemos o de la CNT aunque sí confirmó a el Día que desde el año pasado se conocía la situación, algo que ya dijo durante la presentación de la Feria. Sobre las colas, el gerente de Aucorsa afirmó que es "algo habitual" durante la Feria y aseguró que el pasado miércoles, uno de los días más multitudinarios, "afortunadamente todo salió bien".