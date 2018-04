La GMU estudia el informe de la Junta que le devuelve la pelota de Cosmos

El equipo de gobierno se ha quedado prácticamente igual que estaba -o peor- después de recibir el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que la Gerencia de Urbanismo le solicitó para que le dictara qué pasos seguir en el proceso de innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a la cementera Cosmos. La Junta le devuelve la pelota al Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y le dice que la interpretación de la norma le corresponde a la administración local, aunque deja claro que la empresa cuenta con todos los permisos y que no ha ocurrido ninguna circunstancia para que eso cambie. PSOE e IU reconocieron que están analizando el asunto porque hay distintas interpretaciones posibles.

La Junta, que sigue pensando que no hay ningún motivo para innovar el plan, deja en manos del Ayuntamiento el futuro de la empresa en lo que a su emplazamientos y cuestiones urbanísticas se refiere. "Según establece el propio PGOU, la interpretación del mismo, y en particular la inclusión de una industria dentro de una determinada categoría, corresponde a la Administración local". El documento, al que ha tenido acceso este periódico, devuelve el asunto a la Gerencia, después del intento de Urbanismo de implicar a la Junta.

El informe, eso sí, se "ratifica" en que Cosmos cuenta con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y desde el otorgamiento de este permiso "no se ha producido ninguna modificación legislativa adicional que obligue a una revisión de oficio de la autorización". La Junta, además, asegura que nada tiene que ver la consideración de una empresa peligrosa para la salud con los niveles de contaminación y que el plan general se refiere a la "peligrosidad" para las personas y los bienes, "sin que tenga por qué haber relación directa entre peligrosidad y posibles afecciones ambientales".

El documento de Medio Ambiente va en consonancia con el emitió la Consejería de Salud. El documento no emitía ningún dictamen sobre el posible impacto en la salud y determinaba que lo que quiere cambiar Urbanismo ya está regulado en el plan actual, por lo que "no se puede analizar los impactos sobre el medio físico, económico y social derivado de esta innovación" y el mismo argumento utiliza para hablar de las consecuencias en la salud. Para la Junta de Andalucía, por tanto, "no se identifica ninguna situación en la que esta innovación pueda generar un cambio a lo ya regulado". Fue a raíz de este informe cuando Urbanismo pidió a Medio Ambiente que aportara los siguientes pasos a dar.

Tras recibir este nuevo varapalo, el equipo de gobierno envió ayer una nota conjunta en la que se aseguró que "se continuará en los próximos días con el análisis de los informes emitidos por las delegaciones de Salud y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, puesto que "hacen interpretaciones distintas" y con el objetivo de que el Ayuntamiento "tenga garantías jurídicas a la hora de tomar una decisión al respecto". Por tanto y "hasta que desde el punto de vista técnico y jurídico no se analice con exhaustividad ambos informes el Ayuntamiento no tomará una decisión con respecto a la innovación que se planteó del PGOU de 2001, que tiene como objetivo regular una nueva actividad como es la valorización energética".

El equipo de gobierno no fue le único que reaccionó ayer a este documento. El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento José Luis Vilches exigió al presidente de la GMU, Pedro García, que afronte su responsabilidad con la cementera Cosmos por "el daño económico y moral ocasionado". El edil exigió al responsable de Urbanismo y "uno de los impulsores de todo este absurdo que afronte su responsabilidad con Cosmos por el daño económico y moral que ha causado a la empresa y a sus trabajadores", a lo que añadió que "García y sus amigos han hecho perder un tiempo fantástico".

Según el edil de la formación naranja, "García ha colaborado activamente en crear un ambiente de crispación social enfrentando a unos y a otros, a los del sí y a los del no, como a la izquierda le gusta hacer: una ciudad y un país de bandos, de los buenos y los malos". El concejal de Ciudadanos preguntó al edil de Urbanismo "si ha pensado en dimitir por cómo ha abordado el tema de Cosmos y por la mala imagen que ha supuesto para Córdoba", a tiempo que ha anunciado que "si no lo hace, se lo pediremos en el próximo pleno".