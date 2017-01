La GMU y la Policía Local reforzarán el control de veladores cada 15 días

La Gerencia de Urbanismo (GMU) y la Policía Local se reunirán cada 15 días para llevar el control de la zona de veladores. Así lo informó ayer el presidente de la GMU y primer teniente de alcalde, Pedro García, tras la primera reunión de la mesa de veladores de este año. En este sentido, García destacó que cada mes se controlará una zona específica que cause conflicto en este asunto, como puede ser la plaza de la Corredera. Tras ello, y dos veces al mes, responsables de la Gerencia y de la Policía Local analizarán los datos obtenidos, los expedientes sancionadores interpuestos y se decidirá sobre qué nuevo punto actuar. Esto supondrá, según el también responsable de Turismo, un refuerzo al control que durante los últimos meses se ha venido haciendo sobre las terrazas de los distintos locales de la ciudad. Es más, García aseguró que 2017 será el año en el que "ya se vea la reordenación de la ciudad" algo que, añadió, a día de hoy todavía "no se ha visto claramente".

En cuanto a la reunión de ayer, el presidente de la GMU informó de que se analizaron las cuestiones ya pactadas, además de concretar esa futura colaboración con la Policía Local. Además, detalló que en dos semanas la mesa de veladores volverá a reunirse para establecer ya una hoja de ruta clara que determine las acciones que se tomarán a lo largo del año.

Sobre datos más concretos, García explicó que en 2016 se abrieron un 230% más de expedientes sancionadores con respecto a los cuatro años anteriores, aunque no dio una cifra sobre cuántos de ellos fueron. En octubre habría unos 60.

Otro de los objetivos que se marca esta mesa es la de establecer zonas "libres de veladores" que se localizarán en los puntos más cercanos a los Bienes de Interés Cultural (BIC), si bien García no concretó cuál será esa distancia. En estos momentos, recordó, esto no se cumple, ya que se pueden ver numerosas terrazas junto a los distintos monumentos, en el Casco Histórico, por ejemplo.

Sobre la ausencia de la hostelería y el comercio de esta mesa, de la cual se salieron en octubre al entender que no se daban las cuestiones óptimas para el diálogo, García aseguró que les invitará a una reunión personal. De no querer acudir, el presidente de la Gerencia afirmó que "los esfuerzos inútiles me llevan a la melancolía" y añadió que la línea de trabajo continúa invariable del acuerdo al que llegaron al principio: "velar por el espacio público y la convivencia entre vecinos y hosteleros".

Por su parte, el presidente de la federación de vecinos Al-Zahara, Antonio Toledano, valoró que esta mesa se mantenga y lamentó esa ausencia de la hostelería. Además, comentó que con los veladores se avanza "pero poco" y no al ritmo deseado".