El Foro por la Memoria carga contra Ambrosio y su política sobre el callejero

El Foro por la Memoria en Córdoba lanzó ayer duras críticas sobre la alcaldesa, Isabel Ambrosio, al considerar que no aplica de la mejor manera el dictamen emitido por la Comisión de la Memoria Histórica. En este caso, la organización entiende que el hecho de que la regidora haya anunciado la exhumación de fosas en los cementerios de la Salud y San Rafael supone "una excusa" para dejar de lado el cambio del callejero. El foro considera que la actitud de Ambrosio es "inaceptable", lo que a su entender es "una maniobra" que puede desembocar "en el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática durante lo que aún resta de legislatura municipal". Las críticas de la organización hacia Ambrosio no se quedaron ahí, ya que también apuntó que "no puede haber mayor ofensa a las víctimas del franquismo que usar sus propias reivindicaciones como falaz argumento para no cumplir el deber público de reparación al que obliga no sólo la Ley sino la propia ética democrática". Por todo ello, el Foro por la Memoria exigió "la inmediata eliminación del callejero de la nomenclatura franquista propuesta por la Comisión Municipal de Memoria".

El cambio del callejero en varias de sus vías es, sin duda, el punto más polémico del dictamen emitido por la citada comisión, teniendo en cuenta que en el resto de planteamientos todos los grupos políticos coincidieron. En este sentido, hubo algunas vías que causaron conflicto y cuya eliminación no cuenta con el respaldo de todos los partidos, como por ejemplo la calle José Cruz Conde, la plaza de Cañero o Conde de Vallellano.

La polémica está aún servida y así se vio ayer, tanto con las declaraciones del Foro por la Memoria como las de la concejala de Participación Ciudadana y portavoz municipal del PSOE, Carmen González. En este caso, la socialista respondió a unas palabras del portavoz popular, José María Bellido, en las que afirmaba que la alcaldesa mantenía una postura "radical" al querer cambiar algunos nombres del callejero y en las que añadió que Ambrosio pretende "reivindicar que es más de Podemos que Manuela Carmena" dado que la regidora madrileña sí ha mantenido en la capital una vía rotulada con Vallellano.

En este sentido, González acusó directamente al PP de ser un partido "insensible con las víctimas del franquismo" por admitir parte del dictamen de la comisión y no éste al completo, lo que implica para la socialista una actitud de "mucho postureo y poca convicción para reparar el daño a dichas víctimas".

González recordó que cambiar el callejero con nomenclatura franquista es una de las claves de la Ley de Memoria Democrática e insistió en que el PSOE la cumplirá "ya que no se puede mantener en el callejero a quienes apoyaron un régimen dictatorial construido con la sangre de muchas personas inocentes que defendieron la legalidad democrática". Además, acusó a Bellido de estar "anclado en la crispación política" y en una oposición basada en el "no por el no", al tiempo que le reprochó utilizar cualquier tema "para intentar provocar bronca política, como es este caso".