Formación e innovación: claves para afianzar al sector de la cerámica

El sector y las administraciones lo tienen claro: la formación y la innovación son claves para afianzar a la cerámica artesanal. Esta es una de las conclusiones de la Mesa de Redacción La Rambla, ciudad alfarera, organizada por el Día con la colaboración de En Barro y del Ayuntamiento de esa localidad de la Campiña Sur de Córdoba. En ese encuentro, celebrado en el marco de la 88 Feria de la Alfarería y de la Cerámica de La Rambla En Barro, participaron, moderados por el director de el Día, Juan Ruz, el alcalde de la ciudad alfarera, Alfonso Osuna; la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación, Ana María Carrillo; el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Manuel Carmona; la presidenta de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla, Catalina Alcaide; y el vicedirector de la Escuela de Arte de Córdoba Dionisio Ortiz, Luis Manuel García.

Se habló de la necesidad de continuar trabajando y evolucionando en innovación y tecnología "para no quedarse atrás en los mercados, adaptarse a los nuevos tiempos y ser competitivos", tal y como relató Ana María Carrillo, y de apostar aún más por la diversificación "para que cada taller pueda ofrecer productos distintos a los de otros, pero complementarios", tal y como defendió Catalina Alcaide. "El trabajo que hay que seguir haciendo es un trabajo de todos, del propio sector, que necesita seguir reinventándose y de las administraciones apoyando en el uso de sus competencias. Hay que huir de individualismos", incidió Manuel Carmona. "Si no es el artesano el primero que es capaz de dignificar y poner en valor a su trabajo, entraríamos en esa dinámica estéril de estar vendiendo lo que tiene mucho valor a un precio mucho más bajo que el suyo", añadió coincidiendo con Alfonso Osuna, quien en materia de formación puso de manifiesto la imposibilidad que tienen las pymes del sector de llevarla a cabo. Mientras que Luis Manuel García insistió también en materia de formación en que "hay que sembrar pronto, desde el colegio, para que luego los jóvenes quieran aprender el oficio. La Rambla tiene algo especial e inculcamos en nuestros alumnos el autoempleo, lo que quiere decir también que los que son parte de los talleres tradicionales de aquí tienen que renovarlos; estamos convencidos de que la gente joven se lo tiene que creer y que innovando van a conseguir cosas".

Durante el debate, Alfonso Osuna puso sobre la mesa el importante papel que juegan las instituciones para que la Feria de la Alfarería y la Cerámica sea una realidad. "El Ayuntamiento de La Rambla hizo una apuesta decidida por el sector en 1926 con la organización de la primera edición de la Feria y la mantiene viva a día de hoy; desde entonces la Diputación ha ido de la mano y la Junta ha puesto medios a nuestros artesanos para que fueran capaces de diversificar y de llegar a mercados internacionales", dijo el alcalde de La Rambla. "Para nosotros no es más importante la cantidad económica que aporten las administraciones que el estar ahí con nosotros", apuntó. "Eso sí, los empresarios no podemos aburguesarnos y sentirnos cómodos, tenemos que ser inquietos e invertir en nuestros negocios; una empresa que tenga un equipo técnico de diseño, por ejemplo, nunca va a perder dinero por tener ese departamento", puntualizó. "Es necesario que todas las administraciones y todos los empresarios trabajemos juntos para mejorar al sector, porque se ha demostrado que solos no llegamos a ningún sitio y tenemos que adquirir conocimientos para poder avanzar en lo que hoy se nos está reclamando", añadió.

El delegado de Economía de la Junta habló asimismo de que es necesaria la interlocución continua entre el empresariado y las administraciones y defendió que "tenemos que tener cada vez más claro que no sólo de incentivos y de ayudas se vive, sino que el acompañamiento y el apoyo y el estar cada vez que se necesita o en la planificación estratégica de las necesidades del sector, con la implicación del propio sector a través del asociacionismo, es tan o más importante que el propio apoyo económico". "Tiene que ser una obligación de las instituciones estar en ese permanente diálogo con el sector para afrontar los retos y problemas que se plantean", comentó al respecto la presidenta del Iprodeco.

En lo relativo a los mercados se puso sobre la mesa "la amenaza del producto llegado de China". En este aspecto, el delegado de Economía insistió en la necesidad de "reinventarse; en lo de innovar, en lo de pensar y crear, nadie más capacitado. Innovar no es sólo incorporar tecnología, es también creatividad".

Manuel Carmona recordó que la Junta apuesta por la creación de una marca que consolide la diferenciación. "La dificultad de la marca artesana está en la diversidad creativa que impide sistematizar. Si no se puede por parte de una pyme del sector dedicar tiempo a formar al continuador, más difícil será aún dedicarle mucho tiempo a escribir en un papel la descripción de un proceso creativo", anotó Manuel Carmona.

"Tenemos que diferenciarnos por calidad, pero China, más que una amenaza, como también defiende el alcalde, debe ser un referente hacia donde no queremos ir, no queremos producir en serie como produce China", añadió, para abogar por la necesidad de "diferenciarse en originalidad y en especialización, produciendo obras distintas al resto en diseño. Si producimos botijos en serie a partir de un molde estaríamos rompiendo la esencia y la singularidad de un sector artesano tan importante como el de La Rambla".

Todos los participantes en la mesa destacaron la importancia de los nuevos canales de venta, como la venta online. "Además de trabajar en la especialización, debemos formar a nuestras empresas y talleres en mejorar la competitividad, como ocurre con la venta online", sentenció Ana María Carrillo, quien también destacó la formación que la Diputación lleva a cabo con las empresas "en materia de internacionalización". "Es importantísimo para el sector estar en las redes sociales, en las últimas tecnologías y saber mover tu producto para situarlo en el fin del mundo", dijo Catalina Alcaide.