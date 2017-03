La Fiscalía recurre la sentencia de Rafael Gómez

La Fiscalía ha presentado hoy el recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba que condena a cinco años y tres meses de cárcel y multa de cerca de 112 millones de euros al empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, como presunto autor de dos delitos contra la Hacienda Pública, por el supuesto impago de unos 29 millones de euros, al tiempo que le absuelve de ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Según han informado fuentes judiciales, el Ministerio Público recurre en apelación ante la Audiencia Provincial, "en relación a aquellas pretensiones que no han sido acogidas en la sentencia", como los citados delitos, y cree que "hay error en la valoración de la prueba", entre otros fundamentos.

Asimismo, presenta el recurso contra la absolución de los cuatro hijos y de la esposa, esta última en cuanto a la responsabilidad civil que pudiera tener como "partícipe a título lucrativo". Mientras, se prevé que en próximos días la Abogacía del Estado recurra, así como la defensa de Rafael Gómez, "en lo que es desfavorable", según puntualizó uno de los abogados.

Al respecto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han acusado en el juicio a Rafael Gómez y sus cuatro hijos por supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos, hecho por el que le habían pedido 40 años de cárcel a Gómez y 19 años y tres meses de prisión a cada uno de los hijos.

En este sentido, el empresario estaba acusado inicialmente de diez delitos contra la Hacienda Pública, mientras que acusaba a los cuatro hijos de la supuesta comisión de siete delitos fiscales. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009.

Mientras, el empresario, en libertad provisional sin fianza, manifestó tras conocer la sentencia que le condena a cinco años y tres meses de cárcel y multa de cerca de 112 millones de euros que él no ha hecho "nada", que se siente "tranquilo" y que "sabía perfectamente que los dos que me han llevado a esto tienen un poder", sin precisar a que personas se ha referido, al tiempo que aclaró que no le pasa "absolutamente nada".