Fin de curso con luces y sombras

Acaba julio y termina el curso político que en Capitulares ha tenido un sprint final en el que ha habido luces y sombras y en el que aún quedan tareas para septiembre, como no puede ser de otra manera. La mayoría de los concejales y el equipo de gobierno se tomarán unos días durante el mes de agosto con el objetivo de recargar pilas para una nueva temporada que será definitiva para todos los partidos. Cierto es que en este final de etapa se han visto algunos avances en asuntos pendientes que hacen respirar algo al equipo de gobierno, aunque no debe relajarse, como suponemos que no lo hará. Es el caso de Rabanales 21. El parque científico tecnológico estaba en una situación más que crítica y ahora, por fin, parece que sale de ese túnel en el que llevaba ya demasiado tiempo. Es incomprensible que la Junta de Andalucía no se haya tomado en serio este asunto hasta ahora, cuando la agonía era insoportable, pero al menos la implicación ha llegado y, todo hay que decirlo, en esta solución ha sido fundamental el papel del Ayuntamiento y de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a pesar de que la administración local tiene una participación menor que la de otros socios. En IU también se han puesto las pilas en este asunto y esta misma semana el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo ha dado el visto bueno a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción de un centro comercial, otra inversión vital para el parque. Demasiadas vueltas se dieron a este asunto en la Gerencia hasta que por fin se tomó la decisión de apostar por él.

Con el tema del Cercanías todo depende del cristal por el que se mire. A estas alturas ya nadie duda del compromiso ni del Ayuntamiento ni de Renfe -que hasta está contratando a maquinistas para formarlos- pero sorprende las acusaciones de unos y de otros. El proyecto del Cercanías estuvo un año y medio en un cajón hasta que por fin el cogobierno decidió abanderarlo. Todo el mundo sabía que los trámites eran largos, por lo que no tiene mucho sentido ahora apretar a Renfe y poner en duda que haga falta un periodo de formación para los conductores. De lo que se trata es de asumir que en septiembre será prácticamente imposible que el servicio esté en funcionamiento, porque los tiempos son los que son, pero no estaría de más que las dos administraciones aseguraran que el compromiso es total y que en el menor tiempo posible estará en marcha. Seguramente ya en 2018.

Al fin -sí, al fin-, se ha culminado el proceso de disolución del Consorcio de Turismo y se ha constituido el Instituto (Imtur), cuyo consejo rector ha sido también recién nombrado. El organismo se enfrenta a varios retos después de que un estudio de la Universidad de Córdoba haya puesto en evidencia que la masificación es un hecho en Córdoba. También han concluido las obras de la calle Capitulares y se ha puesto en marcha el plan de tráfico, no sin polémica, y que culminará a partir de septiembre con un Centro blindado a los coches.

Si todo va bien, el lunes el Pleno aprobará el plan de inversiones financieramente sostenibles -que incluye la compra de autobuses de Aucorsa- y el plan Mi barrio es Córdoba de este ejercicio, del que todavía no se ha iniciado ninguna actuación. En este asunto, además, la postura de la Intervención ha sido clara y ha puesto en duda las propuestas municipales por no estar debidamente justificadas. Lo cierto es que últimamente el servicio de fiscalización está dando demasiados avisos al cogobierno, sobre todo por sus formas de actuar. La última advertencia llegó el mismo viernes, cuando la interventora se negó a informar en sólo tres horas sobre el plan de Aucorsa, que había sido modificado por completo, por no contar con tiempo suficiente.

Luces y sombras, por tanto, en un curso para el cogobierno que se puede decir que acaba con un aprobado, ya que empiezan a verse soluciones a algunos temas importantes. Hay otros que continúan estancados o pendientes. Véase: Caballerizas, Cosmos, el Convento Regina... Por no hablar del culebrón del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC). Esperemos que vuelvan con ganas en septiembre.