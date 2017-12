Unas Fiestas para celebrar la vida

Hace cinco años que Susana Rodríguez volvió a nacer gracias a un trasplante de corazón realizado en el Hospital Reina Sofía. Era el 24 de diciembre de 2012 y estaba en su casa, en Málaga, preparando la mesa, cuando recibió la llamada desde el complejo sanitario cordobés. Había llegado un órgano para ella que le iba a devolver la vida que poco a poco se le estaba escapando.

Su problema de salud dio la cara a los 15 años, cuando le detectaron una miocardiopatía hipertrófica que empeoraba con el paso del tiempo. "Lo peor fue cuando me empezaron a dar arritmias", que en principio eran auriculares y luego se volvieron ventriculares (más peligrosas), "y no me dejaban hacer una vida normal", explica.

Susana recuerda que iba por la calle y cada dos pasos "me tenía que parar y miraba algún escaparate por vergüenza a que la gente comentara algo" o "cogía el teléfono y hacía como que hablaba con alguien para poder descansar mientras tanto". Entonces su hijo tenía dos años y "ni siquiera podía bañarlo" porque se cansaba mucho, apunta.

Desde la adolescencia, ella había ingresado de forma asidua por insuficiencia cardíaca en el Hospital Reina Sofía, donde los profesionales veían que "mi corazón cada vez tenía menos capacidad funcional". "Cuando notaron que estaba al límite, me medicaron para que mi corazón aguantase más" de cara al esperado trasplante. El caso de esta mujer era algo más complejo ya que en la cesárea de su hijo necesitó una transfusión de sangre, lo que, según explica, complicaba la compatibilidad con otros órganos. De hecho, estuvo seis meses ingresando cada 15 días para que le inyectaran un suero con el objetivo de disminuir sus anticuerpos y que su organismo no rechazase el órgano en un futuro trasplante.

El 19 de diciembre de 2012 la pusieron en la lista de espera para el trasplante y mientras tanto le permitieron estar en su casa, siempre pendiente del teléfono. En las navidades de 2012 puso el árbol de Navidad y la decoración por "mi niño pequeño porque yo no tenía ni fuerza", reconoce. Cuando estaba preparando la mesa para comer, recibió la esperada llamada del equipo de trasplantes del Reina Sofía para comunicarle que había un posible donante para ella. "Me fui corriendo para Córdoba y ni me despedí de la familia", señala.

Una vez en el hospital, la prepararon y comprobaron que era compatible con el donante. Tras la intervención, "desde que abrí los ojos ya era una persona nueva, incluso mis hermanas, cuando me vieron en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), me miraban y se decían entre ellas que me había cambiado la mirada, que mis ojos tenían más vida".

Ahora puede hacer una vida normal y da "las gracias a esas personas que se hacen donantes y salvan vidas y a las familias que dicen sí a la donación". "Cuando te trasplantan tienes un cúmulo de sentimientos muy fuerte porque sabes que otra persona ha tenido que morir para que tú te hayas salvado; todavía lo pienso y me da mucho sentimiento", confiesa emocionada. También da las gracias al equipo de Cardiología y Trasplantes del Reina Sofía y en concreto a Amador López Granados "por su delicadeza y la pasión que le pone a su trabajo".

Susana no es la única de su familia que ha pasado por el proceso de un trasplante ya que su enfermedad es hereditaria y viene de su rama paterna. No en vano, cuatro miembros de su familia han fallecido por problemas cardíacos. Tiene dos primos que han pasado por un injerto de corazón; Raquel, hace menos de seis meses, y Míchel, hace dos años; mientras que su tío Pepe fue el primero que recibió un corazón de donante. Su hermana también ha heredado esta patología y tiene colocado un Desfibrilador Automático Implantable (DAI) que controla sus arritmias, por lo que puede hacer, más o menos, una vida normal.