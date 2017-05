La Feria de Nuestra Señora de la Salud contará con 98 casetas y 74 atracciones

Casi 100 casetas, 74 atracciones (o cacharritos), 180 puestos de comida y tómbolas... Éstas son algunas de las cifras que protagonizarán este año la Feria de Nuestra Señora de la Salud que arrancará en la madrugada del viernes al sábado (a las 00:00 del día 20) y concluirá el domingo 21 a las 8:00. Así lo detalló ayer la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, quien explicó que oficialmente será a las 00:00 del sábado cuando se dé por inaugurada la Feria con el encendido del alumbrado y los fuegos artificiales, si bien confirmó, como ya adelantó el Día, que las casetas podrán empezar a funcionar a partir de las 22:00 del viernes y las atracciones a las 20:00 del mismo día.

En cuanto a las casetas, serán 98 los colectivos que este año monten barra en el recinto de El Arenal, tres más que el año pasado. González detalló que son siete las organizaciones que se estrenarán en esta Feria. En este caso, las nuevas casetas serán las que monten los trabajadores de Cosmos, la Federación de Andaluces en Cataluña, la Quinta Angustia Mercedaria, la asociación de vecinos Nuevo Tablero Bajo, la hermandad de los Dolores de Alcolea, y los colectivos Sobrelamarcha y La Astillera. Por lo tanto, hay algunas asociaciones y hermandades que este año han decidido no montar su caseta; es el caso de las hermandades del Rocío y Jesús Nazareno, la asociación vecinal La Voz y Locos por el Carnaval. No habrá cambios significativos con respecto a otros años, a excepción de algunas casetas que cambian de ubicación, como la del Prendimiento o la de la CNT. Se volverá a celebrar además el concurso de casetas, dividido en este caso entre los espacios populares y los tradicionales.

En cuanto al resto de entretenimientos que turistas y cordobeses podrán encontrar en la Feria, González explicó que habrá 74 atracciones distribuidas en las calles del Infierno, La Peineta, La Guitarra y El Volante, así como 180 puestos y barracas, tanto de comida como de regalos.

Respecto al paseo de caballos, el Ayuntamiento ha vuelto a aumentar la señalética este año y, comentó González, también se busca dar más protagonismo al caballo por estar tan íntimamente relacionado con la ciudad.

La programación cultural y musical arrancará con el concierto extraordinario del primer viernes de Feria que tendrá lugar un año más en el Teatro de la Axerquía y que este año correrá a cargo de Diego El Cigala (22:00). Una vez inaugurado el alumbrado, la Caseta Municipal (que este año tendrá alimentos aptos para celíacos) acogerá un concierto del grupo cordobés Los Aslándticos a partir de las 00:15. La programación de conciertos es bastante amplia en la citada caseta, siempre con pase gratuito hasta completar aforo. Entre los recitales más destacados, se encuentran el de David de María (de sábado 20 a domingo 21 a las 00:00) que presentará Séptimo cielo, el de Miguel Sáez y Mario Méndez (miércoles a las 23:30), Los Chunguitos (jueves a las 23:30), La Década Prodigiosa (viernes a las 23:00), Carolina Caparrós y Álvaro Rey de Se llama copla (sábado a las 15:00) o Manu Tenorio (el último sábado por la noche). Además, también habrá varios espectáculos para los más pequeños, sobre todo a partir del medio día durante el fin de semana y el jueves y el viernes con eventos como Los diverperros (jueves a las 14:30) o Los Pitupekes. Entre otras actividades destacan el 22 Encuentro Rociero que se sucederá durante varios días y en el que participarán diferentes coros que acudirán hasta la Feria en pasacalles desde la Ribera.

También volverá a funcionar el tren neumático para mayores de 60 años desde el domingo 21 hasta el sábado 27 con salida desde la portada y llegada a la Caseta Municipal en horario de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00, todo ello para facilitar la movilidad a los mayores y que estará disponible para aquellos colectivos que lo soliciten.

La responsable municipal de las fiestas ofreció además los datos más técnicos como que desde la primera semana en la que se podía empezar a instalar las casetas el 80% de los colectivos ya lo hicieron y que durante esta misma semana las áreas municipales implicadas (Infraestructuras, Sadeco, Movilidad o Aucorsa) se han reunido varias veces.

En general, la Feria de Nuestra Señora de la Salud contará con un presupuesto de más de un millón de euros, en el que Participación Ciudadana aporta casi 171.000 euros, si bien la partida más grande parte de Infraestructuras para el montaje de la Feria en sí o la instalación de todo el alumbrado.

En general, las cosas cambiarán poco en el recinto ferial con respecto a otros años. Precisamente de esto habló González al ser preguntada por las críticas de algunos caseteros que ya denunciaban las pocas acciones de mejora llevadas a cabo en El Arenal. En este sentido, la edil de Promoción de la Ciudad adelantó que la comisión creada por el Movimiento Ciudadano para tomar decisiones sobre la Feria sigue en marcha y recordó que ha sido la primera vez en la historia en la que los presupuestos municipales han recogido una partida específica para esta fiesta. Sí habló de un cambio (el único) que ya se ha llevado a cabo en el recinto de El Arenal, el asfaltado de la zona de puestos de comida situada justo detrás de la tómbola grande y que ha tenido un presupuesto de 50.000 euros. Para este año, añadió, ya hay presupuestados 300.000 euros, si bien los cambios no se podrán llevar a cabo hasta la Feria de mayo de 2018. En total, González apuntó a que las mejoras en el recinto de El Arenal costarán "varios millones de euros" y explicó que no se ejecutarán todas en un mismo año.

Respecto a la polémica surgida porque la programación de la feria taurina no aparezca en el programa oficial del Ayuntamiento, González recordó que ya el año pasado no se incluyó y justificó la decisión en el hecho de que el gobierno municipal "no participa en esa feria de ninguna de las maneras". Ante las preguntas de los periodistas sobre si esta decisión es política y viene a raíz de la retirada del apoyo de Capitulares a la fiesta, González sentenció: "No".