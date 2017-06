La Federación de Vecinos exige al Ayuntamiento la retirada "inmediata" de los veladores que incumplen la norma

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba considera "totalmente insuficiente" la delimitación de las zonas de veladores con cinta y exige al Ayuntamiento de la capital que retire "de inmediato" las instalaciones que incumplan las normas.

En una nota, Al-Zahara recuerda que el objetivo de la Mesa de Veladores es "evitar los incumplimientos que aún se producen". Por tanto, si los veladores están delimitados en un plano técnico, "es necesario que la Gerencia de Urbanismo y la Policía Local hagan cumplir lo acordado y se acabe con la sensación de impunidad".

Al-Zahara ha solicitado en varias ocasiones al delegado de Urbanismo, Pedro García (IU), que convoque una nueva Mesa de Veladores para valorar lo realizado y conseguido hasta ahora. En este sentido, el colectivo vecinal insiste en que "aún quedan zonas --como la Avenida de Barcelona, la Avenida del Aeropuerto, Antonio Maura y otros lugares-- donde la convivencia se ve alterada por la imposición de negocios que usan lo que es de todos, la vía pública, para su beneficio privado, sin respetar el espacio necesario que garantice la accesibilidad y el disfrute colectivo".

Algunos de "los incumplimientos" que denuncia Al-Zahara son que "aún no se haya retirado ni un solo velador, así como la permanencia en la Calle La Plata o en San Hipólito más veladores de los autorizados o con más sillas y mesas". También, lamenta que "siguen manteniéndose jardines particulares en La Ribera o mesas altas junto a las fachadas que se suman a las ya existentes; existen veladores en zonas ajardinadas como los del Mercado Victoria, donde se ofrece una mala imagen de la ciudad con mesas y sillas en plena vía pública mientras el negocio está cerrado".

De este modo, Al-Zahara ha vuelto a solicitar una reunión de la Mesa de Veladores y "una política más decidida, menos efectista y más eficaz". La federación vecinal considera que "en la vía pública siguen mandando los incumplidores, los que no pagan su ocupación y los que no respetan la convivencia, en una situación que debe acabar", a lo que añade que "no todo vale con la excusa de la creación de empleo: se puede y se debe crear empleo, respetando la legalidad y sin vulnerar las normas dadas entre todos"