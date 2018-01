Fallece a los 91 años José García Marín, dueño de El Caballo Rojo

Córdoba ha perdido a uno de los grandes referentes de su gastronomía y, a la postre, a uno de sus valedores e impulsores. El hostelero José García Marín, dueño del restaurante El Caballo Rojo, falleció ayer a los 91 años y su cuerpo fue velado en el tanatorio de Las Quemadas.

La de García Marín, que nació en el barrio de Santa Marina, fue una de esas vidas de trabajo, responsabilidad y pasión por Córdoba y su gastronomía: no en vano, fue la persona que decidió abrir un gran restaurante en la capital y salirse de la tónica habitual de las tabernas o casas de comida. Comenzó en el mundo de la cocina con apenas 15 años para ayudar a sus padres en la taberna familiar y, desde entonces, no paró de emprender en el sector de la hostelería. Fue en el barrio de San Cayetano donde tuvo su primera taberna allá por los años 50 del pasado siglo. Lejos de acomodarse al servicio tradicional de un local de estas características en la capital cordobesa de aquella época, García Marín decidió arriesgar el negocio y convertirlo en un coqueto y modesto restaurante. Es aquí, en este local de San Cayetano, donde comienza a innovar con los platos y recuperar los sabores de toda la vida de Córdoba. Poco a poco, su cocina fue adquiriendo notoriedad entre los cordobeses, pero también entre los personajes más notables -desde políticos hasta dirigentes culturales- de la época. Este más que notable éxito, respaldado por su buen hacer de sus platos y del servicio que ofrecía a sus clientes, hizo que el local de San Cayetano se quedara pequeño para dar abasto a toda la clientela que recibía entonces. Allí estuvo durante una década, hasta que en 1962 volvió a arriesgar y adquirió un local en la Judería, con entrada por las calles Deanes y Romero, que abrió sus puertas en abril y desde el que siguió incorporando nuevos platos y dando un nuevo aire a la gastronomía local. De nuevo, su buen hacer y sus creaciones hicieron que aquel local también se quedara pequeño y en 1971 adquiriese un nuevo inmueble, que será el origen del actual restaurante El Caballo Rojo. Por cierto, que fue el mismo quien también se encargó de ejecutar parte de la obra hasta que por fin el restaurante abrió sus puertas. Una apertura que supuso todo un acontecimiento para la época en la ciudad, ya que no había demasiados restaurantes y menos con capacidad para 300 personas. Es aquí donde también nace su eslogan "Para comer: Córdoba" y desde entonces ya, de manera irremediable, empieza a ser conocido como Pepe el del Caballo Rojo.

En 1986 abrió un nuevo establecimiento, El Blasón, a la espalda del Gran Teatro. La expansión de la empresa continuó en 1991, con la apertura de Las Palmeras del Caballo Rojo, con capacidad para 500 personas. También dispone desde 1997 de otro restaurante en El Brillante, llamado La Bodega del Caballo Rojo.

En algunas de las entrevistas concedidas a el Día, García Marín presumía de que políticos de relumbrón como el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter se interesaran por su restaurante en una de sus visitas a España. También la madre del Rey Juan Carlos, Doña María de las Mercedes, hacía escala en este rincón de la calle Cardenal Herrero para saborear los platos autóctonos. La princesa Carolina de Mónaco, casada entonces con Ernesto de Hannover, también dio cuenta de los platos del Caballo Rojo en noviembre de 2001 en una visita a Córdoba.

Toda una vida dedicada a la gastronomía de Córdoba y a su promoción y mejora, hizo que García Marín recibiese en vida numerosas distinciones, como la Medalla de Oro del Trabajo, otorgada por el Gobierno central, la de la Ciudad de Córdoba o la de la Asociación de Empresarios de Córdoba (CECO), además de la Oficial de la Orden de Isabel la Católica, distinción otorgada por los Reyes de España.

Su fallecimiento hizo ayer que numerosas personas lamentaran su pérdida, entre ellos, el propio presidente de CECO, Antonio Díaz, quien destacó "la valiosa contribución al mundo empresarial cordobés y, en concreto, al sector turístico y de la restauración, al que José García Marín impulsó con su trabajo, su visión innovadora y sus importantes aportaciones a la tradición en la cocina, posicionado a Córdoba en el mapa gastronómico de nuestro país". El Restaurante El Caballo Rojo "se convirtió desde entonces en un referente indiscutible de la gastronomía andaluza y seña de identidad de la marca Córdoba, de la que ha sido un magnífico embajador", anotó.

El funeral de José García Marín se celebra hoy a las 12:00 en la iglesia de San Nicolás