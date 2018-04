Facua alerta de que los usuarios de atención ciudadana están en "indefensión jurídica"

La organización de consumidores Facua Córdoba, entidad que dirige Francisco Martínez, advirtió ayer que el Ayuntamiento "deja en indefensión jurídica" a los usuarios con la cita previa de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC). En una nota, la asociación ha considerado "escandalosa" la medida adoptada por el ejecutivo municipal cordobés de "dejar sin registro de entrada a la OAC si no se ha solicitado esa cita". Esto puede generar "la indefensión jurídica a los ciudadanos que apuren los plazos para poder presentar sus documentos", según Facua.

Así, critican que "el desastre y desaguisado de la gestión de esta oficina, ubicada en el Bulevar del Gran Capitán, queda nuevamente en evidencia, provocando cada vez más el desorden y la falta de coordinación y dejando en evidencia la poca capacidad para desarrollar esta labor por parte de la Concejalía de Gestión y Administración Pública, al frente del socialista Antonio Rojas". Tras las denuncias de la asociación en noviembre de 2017 y el 22 de marzo sobre "las molestias y colas de más de dos horas que sufrían los usuarios para realizar cualquier trámite en la Oficina de Atención Ciudadana", y después de "la amenaza de huelga" de los propios funcionarios, "el Ayuntamiento ha decidido habilitar un teléfono, el 957 76 96 26, para solicitar cita previa, un número que no deja de comunicar por las numerosas llamadas que se realizan", han remarcado.

Al respecto, Facua ha criticado que "esta medida perjudica de manera descarada a los usuarios que, por diversos motivos, necesiten presentar algún documento de última hora en el registro de entrada municipal y que, lamentablemente, al no tener cita previa deben posponerlo a otro día o varios días después hasta que se les conceda la fecha".

Según la entidad, "esta situación podría provocar que se quedara fuera de plazo y no gozaran de todas las garantías administrativas", al tiempo que ha lamentado que "no se haya dejado, al menos, un único puesto de trabajo en la oficina para atender el registro de entrada sin ningún tipo de cita previa y solo se haya querido aparentar con la imposición de esta medida que ya se ha corregido la nefasta gestión que se padece desde hace meses en esas dependencias municipales sin hacer nada al respecto". "Esta cita previa general puesta en marcha no se aplica en ninguna administración; pero "siempre existe un mostrador de registro de entrada", apuntaron.