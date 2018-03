Facua alerta de falsos servicios técnicos de electrodomésticos que se anuncian en Internet

La organización de consumidores Facua en Córdoba alertó ayer de la existencia de falsos servicios técnicos de electrodomésticos que se anuncian en Internet, haciendo creer los supuestos técnicos al usuario que reclama sus servicios, por una avería, que el aparato en cuestión no tiene arreglo, para así ofrecerle uno nuevo y quedarse finalmente con el dinero adelantado para la compra de éste, sin entregar el nuevo electrodoméstico. Así, según informó Facua, cuando el consumidor, al que han hecho creer previamente que su electrodoméstico no se puede reparar, decide finalmente tirarlo, el falso técnico le ofrece un electrodoméstico nuevo con tan solo el pago adelantado de 50 euros, para finalmente quedarse con el dinero y no entregar nunca el producto.

La asociación ha recibido numerosas denuncias en los últimos días de usuarios quejándose de empresas anunciadas en Internet que se ofrecen como servicio técnico de reparación de electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado de una o varias marcas comerciales, pero que actúan como ya se ha indicado. Además, aunque dichas empresas se anuncian con números de teléfono locales, las peticiones se recogen en una centralita desde la que a su vez se avisa a un supuesto técnico de la zona. Los supuestos técnicos, tras convencer al cliente de que la reparación de su electrodoméstico no es posible o resulta demasiado elevada, le enseña una lista de productos, que pueden pedir directamente a fábrica; abaratándose de esta manera los costes y los plazos para la entrega del electrodoméstico a un solo día. La única condición para pedir el producto es el pago a cuenta de 50 euros que luego descontará la empresa del precio final, aunque hay afectados que han entregado cantidades de dinero más elevadas.