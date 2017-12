Esther Ruiz asume con "ilusión y responsabilidad" el cargo de delegada de la Junta

"Ilusión y responsabilidad". Estas son las dos palabras que ayer repetía una y otra vez la nueva delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, tras haber sido nombrada en el cargo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ruiz, visiblemente nerviosa compareció ayer ante los medios de comunicación de manera breve y esquivó cualquier polémica sobre la crisis que ha supuesto en el PSOE el cese de su antecesora, Rafaela Crespín, y la demora en buscar el relevo. La nueva delegada no quiso que nada empañara su nombramiento y se limitó a decir que va a trabajar por los cordobeses "de manera coordinada" con el resto de delegados. Ruiz era hasta ahora responsable de Educación, puesto que por el momento sigue vacante. Tampoco se quiso pronunciar sobre esto la dirigente socialista, quien no dio más detalles sobre su posible sucesor ni cuanto tiempo se tardará en nombrarlo. Como pronto, no será hasta el próximo martes que vuelva a reunirse en Consejo de Gobierno de la Junta.

Ruiz desveló que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la había llamado y que le había dicho que "sigamos trabajando por los cordobeses con mucho esfuerzo y todos coordinados". También ha hablado, dijo, con Crespín, a la que agradeció su trabajo en el cargo. Su nombre había estado en las quinielas aunque por detrás de la mejor posicionada, la parlamentaria Sonia Ruiz. También se habló de la diputada María Jesús Serrano, aunque ella misma se autodescartó poco después. Ruiz estuvo acompañada en su comparecencia de los delegados de la Junta y algunos coordinadores, que quisieron mostrar así su apoyo.

La nueva responsable del Gobierno autonómico aseguró que sus objetivos son "impulsar servicios públicos como la salud, la dependencia y la educación de calidad en la que hay que seguir trabajando", así como apoyar "los sectores productivos, el emprendimiento y las familias que se merecen el trabajo y el esfuerzo de la Delegación del Gobierno y su equipo". Todo esto, dijo, "desde el diálogo y el consenso y tendiendo la mano a todos colectivos". Preguntada por sus objetivos concretos dijo que "seguir trabajando y desarrollando los proyectos que hay en la provincia y alzar la voz de los cordobeses para todos los trabajos". La responsable del Gobierno regional en Córdoba agradeció "la confianza depositada" en ella para "desarrollar los trabajos y los proyectos que la provincia se merece".