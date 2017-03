"Espero que no haya elecciones, pero el panorama es muy extraño"

El próximo mes de abril, Beatriz Jurado Fernández de Córdoba dejará Nuevas Generaciones (NNGG) tras exactamente diez años formando parte de la organización política juvenil del PP. En este tiempo reconoce que se ha curtido como persona y como política y defiende su dedicación como una forma de vida. Vive esta legislatura que define como "emocionante" desde su escaño como senadora y reconoce que, con dos niños pequeños, lo de conciliar es algo muy difícil que la ha llevado a realizar esfuerzos "insoportables".

-¿Cómo se inició en política?

-Empecé en la Universidad, entré de delegada de clase cuando estaba en la Facultad de Derecho y entonces me impliqué en el Consejo de Estudiantes y prácticamente desde ese momento hasta ahora una cosa ha llevado a la otra de una manera muy natural, aunque no sé cómo ha pasado, y ahora la política para mí es una forma de vida. Estando en el Consejo de Estudiantes, yo no estaba ni siquiera afiliada y participé en un acto en la facultad al que vinieron Mariano Rajoy y Javier Arenas y hablé como estudiante independiente. Poco tiempo después, José Antonio Nieto me llamó para formar parte de su candidatura en las elecciones de 2007.

-¿Y si en lugar de José Antonio Nieto le hubiera llamado alguien del PSOE?

-No, no, no. No habría ido ni mucho menos. Es verdad que no estaba afiliada al PP pero ya había trabajado para Nieto porque hizo un grupo para recabar propuestas para jóvenes, consultaba muchas cuestiones para los programas. Yo ya lo había conocido y había trabajado con gente de su equipo como José María Bellido o Miguel Ángel Torrico y también a nivel regional. El PP es la única organización en la que podría militar y estar, pero todo es más natural de lo que parece. Yo me veía en mi despacho de abogados trabajando y me llegó la oportunidad. Fue muy pronto, tenía 24 años, consulté con mi familia y al final pensé: entro y ya se verá. Y en el ya se verá sigo.

-Ha sido concejal, ahora es senadora, tiene un cargo orgánico en el partido... ¿En qué papel se siente más cómoda?

-No creo que sean incompatibles unos con otros, pero es cierto que la vida de partido a mí me gusta. Trabajar con los afiliados, conseguir los éxitos que queremos con mucho trabajo es apasionante. Lo que también es cierto es que todo esto tiene un sentido que es ganar elecciones para gobernar por lo que, cuando he tenido la oportunidad de estar gestionando, es una sensación completamente diferente. Es el colofón, porque no se forma parte de un partido porque sí, sino porque quieres que esas ideas lleguen a materializarse. No creo que se puedan dividir los distintos papeles porque precisamente un buen gestor es alguien que conoce una materia, que la ha trabajado y sabe lo que tiene que hacer.

-¿Qué balance hace de su etapa en Nuevas Generaciones?

-Ha sido mi mayor aprendizaje. Ésta es una organización que no se encuentra en otro sitio, tiene 60.000 afiliados con muchas estructuras regionales y locales. Y, sobre todo, hemos pasado cinco años que han sido para nosotros durísimos. Te levantabas y cada llamada era un problema diferente, tenías que apagar un fuego, solucionar un problema. Esto es un aprendizaje y te forma como persona mucho. Te da una forma de entender la política y las relaciones con los demás. Es un rodaje que me ha enriquecido como persona y también me ha permitido estar donde estoy.

-Ha estado al frente de una organización política juvenil cuando más crecía la desafección de los jóvenes hacia la política.

-Ha sido dificilísimo. El exterior fue muy complicado, pero también dentro del partido, porque nuestros cinco años han sido difíciles. Sin embargo, creo que ahora hay una organización joven aún más fuerte. Hemos vivido momentos como el 15-M y su repercusión dentro del partido, porque había tensiones, lo propio, lo normal. Ha sido una época de poco parar, con poco tiempo para reflexionar ni poner en marcha ninguna estrategia porque era todo urgente y todo importante. Ha sido muy difícil poder encarrilar algún proyecto. Pero nosotros en la adversidad nos volvemos más fuerte y, con esa debilidad interna y externa, veo que nuestro sentido común se ha impuesto, porque nosotros somos el partido de la sociedad, el que está en la calle y cada vez más.

-¿Es NNGG una escuela de políticos?

-Respeto lo que cada uno pueda oponer, pero es una forma de tergiversar y dar una mala opinión sobre las organizaciones políticas juveniles. No hay que ser hipócrita y si una sociedad quiere que sus jóvenes participen en política, pero si se afilian lo critican porque tienen una mala intención, estamos dando un mensaje equivocado. Si a un joven le interesa la política y se afilia a una organización tiene que ser visto con naturalidad, igual que el que se apunta a un equipo de fútbol o a una ONG, porque no son incompatibles. En NNGG hay 60.000 jóvenes y todos no se afilian para ser políticos o tener una carrera política. Hay gente de todo tipo y la mayoría se afilia y no quiere nada más. Que dentro de la organización haya jóvenes que se formen de manera paralela y tengan una oportunidad en el partido el día de mañana me parece un éxito, me parece bien que una persona que quiera tener proyección y quiera trabajar lo pueda conseguir. La organización joven es una base del partido y militar en NNGG te da un aporte extra, pero nada más. Si ves el panorama actual de nuestros políticos, hay quien ha militado en Nuevas Generaciones y quien no.

-¿Es entonces la política una profesión?

-Es una dedicación. Yo soy abogada, la profesión que pongo en el currículum es abogada, pero ahora mismo a lo que me dedico en cuerpo y alma es a la política, es mi dedicación. De lo que se trata, en mi opinión, es de que en política haya gente honrada y sepa lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Estos debates tienen de base que muchos lo han hecho mal y otros estamos sufriendo las consecuencias. Evidentemente tiene que estar en política quien los votantes quiera que esté. La política tiene que ser algo a lo que te dediques profundamente con una pulcritud y una ética por encima de la media.

-¿Usted se ve siempre en política?

-No, no, no. Es verdad que yo disfruto, todo el día, todos los días. Y eso que la gente no ve lo que es esto, los sacrificios personales que hay que hacer, que son a veces insoportables cuando tienes hijos, pero aún así lo haces con gusto. Yo no sé dónde estaré dentro de unos años, yo lo que sé es que disfruto con lo que hago ahora mismo, que me dedico con pasión, que estoy en un gran partido con unos grandes compañeros y que quiero seguir trabajando aquí porque tenemos todavía muchos proyectos que me ilusionan.

-¿Hay algún cargo al que aspire? Por ejemplo, muchos políticos dicen que su mayor deseo es ser alcalde de su ciudad, ¿es su caso?

-No creo que esto sea cuestiones personales, da igual el sueño que tengas o la ambición, porque si lo tienes solo no lo consigues. Creo que evidentemente los que estamos aquí siempre ambicionamos trabajar más, eso es natural, y yo también lo quiero como el resto de compañeros. Pero paso a paso, yo he tenido mucha suerte y he contado con apoyo y espero seguir teniendo ese respaldo.

-Ha dicho que los últimos cinco años fueron muy duros pero, ¿y esta legislatura que además está viviendo como senadora?

-Ésta es emocionante desde el punto de vista político. Con la seriedad que el momento requiere, es impresionante. Cada día con cada opción de cada formación política tienes que ir cambiando la propia estrategia. Es un momento muy bonito desde el punto de vista político y los políticos tenemos ahora un papel con más protagonismo. El carácter personal del político ahora empieza a hacerse valer.

-¿Es el momento de reivindicar la política?

-Desde el respeto al profundo malestar que la sociedad tiene hacia la política y la mala opinión hacia muchos políticos que han tenido acciones deshonrosas cuando las familias peor lo estaban pasando, desde el más profundo respeto, nuestra obligación es defender esto. Porque la mayoría sólo queremos representar a nuestros vecinos sin más. La política hay que dignificarla y trasladarla a todos y decirles que esto significa trabajar por los demás.

-Acabará la legislatura en elecciones anticipadas?

-El panorama es muy extraño. En las quinielas están todas las posibilidades. Yo espero que no, porque sería un varapalo para la sociedad, una parálisis en la gestión. Lo que hay que hacer ahora es sacar adelante los presupuestos, dar normalidad interna y externa en nuestro país y seguir dando pasos en los acuerdos. Lo que sí es verdad es que van a ser meses difíciles y hasta que algunos partidos no se estabilicen no vamos a poder echar a andar. Nuestro mayor deseo es que el PSOE cuanto antes se centre y deje sus problemas internos, porque los partidos son fundamentales en la sociedad, sobre todo los que tienen mayor representación. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando. Es importante que cada uno ocupe su lugar y sepa que está dentro de un país que necesita que le demos tranquilidad.

-¿Y en Andalucía?

-Creo que Andalucía está saliendo castigada en este juego de cromos. A mí me ha llamado la atención que Susana Díaz le diga a Rajoy que se quede con el impuesto de sucesiones, ¡pero qué poca vergüenza! ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿La sanidad, la educación? Me parece que eso forma parte de unos nervios en el PSOE y una estrategia que no beneficia para nada a Andalucía.

-¿Estaría el PP preparado para unas elecciones?

-Nosotros estamos preparados siempre. Somos un partido que está absolutamente activo. No deseamos ni mucho menos elecciones, pero en Andalucía tenemos ganas de salir a la calle. Además, yo hago una reflexión: ¿quién sucede a Susana Díaz en Andalucía? Preguntes donde preguntes nadie ve ni a una persona ni a un equipo y, lo que es más importante, ¿qué van a hacer por Andalucía? No hay nada, no hay proyecto, se va a ir y va a dejar un solar. No sé qué hará con el PSOE a nivel nacional, pero si sé lo que ha hecho en Andalucía: nada.

-¿José Antonio Nieto va a seguir siendo el presidente del PP de Córdoba?

-Yo deseo que lo haga, al igual que la práctica totalidad de los militantes. Es un gran presidente, una gran persona, un gran político. Ha tenido la oportunidad de estar al frente de una gran responsabilidad de Gobierno y eso es bueno para él pero también para nuestra organización en Córdoba. Nos hace crecer en solvencia, en credibilidad, tener más fuerza y más peso y desde luego una gran unidad y una gran fuerza. Eso es fundamental para enfrentar los próximos retos de los próximos años.

-Si no lo permiten los estatutos, ¿usted daría el paso?

-El visto bueno sólo lo pueden dar los militantes y se lo damos. Él tiene que ser nuestro presidente, al menos es lo que quiero y no se plantea otra opción. No porque no se puedan llegar a plantear, porque hay grandes compañeros, pero no estamos en esa historia. Nuestro objetivo es crecer en la provincia, consolidarnos en la ciudad y llegar a cada barrio. No cabe ahora mismo ninguna otra opción.

-¿Cómo ve al cogobierno de PSOE e IU en el Ayuntamiento?

-De vergüenza. A mí me da vergüenza. Desde el primer momento era algo que se veía venir. Yo estoy convencida de que cuando se aproximen las elecciones ese equipo se romperá. Veo a una alcaldesa que quiere cada día ponerse el traje de alcaldesa, pero alguien por detrás le tira y se lo quita. Ella quiere hacerse fuerte pero su propio equipo de gobierno no lo permite. Me parece un feo hacia la ciudad. Es una ciudad en la que todo es un problema, proyectos que no salen, un debate que no se cierra y cada día hay un problema nuevo, la casa de los líos. Parálisis en inversiones, es necesario que llegue ya 2019.

-¿José María Bellido será el candidato del PP?

-Es un gran portavoz. Tiene mucha experiencia, mucha capacidad y las ideas muy claras de lo que Córdoba necesita.

-Usted es mujer, madre, política. ¿Existe la conciliación?

-Es muy difícil. No debemos dejar de hablar nunca de la conciliación y no limitarla a la agenda política sino a la agenda mediática, social, empresarial, en todas las agendas tiene que estar. Es una realidad y un reto. Creo que ya no se escapa a nadie y se ha legislado mucho; queda mucho por hacer, pero estamos en el camino.