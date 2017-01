Los alumnos de la Escuela de Hostelería acusan de dejarlos "en la estacada" al Consistorio

El Ayuntamiento ha puesto fin a la relación que mantenía con la Fundación Bodegas Campos en lo que respecta a la gestión de la Escuela de Hostelería y los alumnos de la misma consideran que el Consistorio los ha dejado "en la estacada", según denunciaron ayer en un comunicado. "El pasado 19 de Enero el Ayuntamiento le comunicó a la Fundación Bodegas Campos que debía abandonar las instalaciones. Los motivos no se conocen y solo queda pensar que se deben a conveniencias políticas", detallaron los alumnos, quienes insistieron en que "no han tenido reparo en pegar el cerrojazo sin pensar en las consecuencias sociales que ello podría tener tanto actualmente como en un futuro cercano". Los alumnos se preguntaron "¿dónde nos impartirán ahora las clases, en la calle, en un parque?" y destacaron que "los afectados no somos solo unas cien personas, sino que esta situación afecta a su vez a familias y otras personas de las que recibimos tanto apoyo económico como apoyo humano". Además, puntualizaron que terminar con la homologación cierra las puertas a la consecución de cursos de formación para desempleados por un montante económico de casi 700.000 euros "que serían impartidos en nuestra ciudad; si no es así, el lugar más cercano en el que se impartirán estará a unos 80 kilómetros, ¿piensan ustedes, que si estas personas desempleadas ya de por sí les cuesta llegar tremendamente a finales de mes, podrán desembolsar el gasto económico que les supondría tener que desplazarse al lugar donde se impartirá el curso de formación?", les preguntan los alumnos en su comunicado a los miembros del equipo de gobierno. "Pero no se preocupen señores y señoras concejales, la Fundación no nos dejará en la estacada, porque si cumplirá con el compromiso de proporcionarnos una formación adecuada a nuestras necesidades laborales", añadieron.

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, aseguró ayer que la pérdida de la subvención para la Escuela de Hostelería es "una mala noticia para el sector" y lamentó que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "haya reconocido que no tiene un plan b". Fuentes aseguró que su grupo va a pedir que se revisen todos los convenios por el Imdeec sobre este asunto y se preguntó por qué no se puede ceder el edificio a la Escuela de Hostelería, al igual que lo ha hecho con el antiguo colegio Rey Heredia. El viceportavoz del PP lamentó además que desde el Ayuntamiento "siembre se le quiera echar la culpa a Rajoy.