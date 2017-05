Empieza el movimiento en el PSOE

El PSOE prepara su congresillo en un ambiente intranquilo después de los resultados de las primarias que dejaron como nuevo secretario general a Pedro Sánchez. Aunque Córdoba fue una provincia susanista, en la que los votos a la presidenta de la Junta de Andalucía fueron mayoría, los pedristas reclaman su cuota y ése es el ejercicio que se está intentando realizar en las asambleas que están celebrando las agrupaciones locales.

Díaz, aunque en un principio pidió listas únicas -de modo que si los pedristas quieren tener presencia, habrán de presentar una lista alternativa- finalmente ha dejado vía libre para que haya integración, ya que son muchos los que están a favor de esta postura y muchas están llegando a acuerdo con porcentajes similares a los del domingo, que en el caso de Córdoba fue 68% para Díaz y 27% para Sánchez y lanzar así candidaturas integradas.

En esta tesitura está el PSOE cordobés, cuyas agrupaciones optan por elegir a los delegados que irán al Congreso Federal de junio de manera proporcional a los resultados e incluir partidarios de Pedro Sánchez, según apuntaron a este periódico las fuentes consultadas. Incluso se espera liderar el número de delegados en aquellos municipios en los que ganó Sánchez. Las mismas fuentes aseguraron que puede haber listas alternativas, aunque de momento no está siendo el caso. En la agrupación del Distrito Centro de la capital hubo ayer un intento, aunque finalmente no prosperó y se consensuó un listado con nueve nombres. Lucena es otro de los municipios que lo ha intentado. Sin embargo, las fuentes consultadas de uno y otro lado aseguran que el objetivo no es dar la batalla en el congreso federal, ya que se ha asumido que los resultados del domingo dejan poco margen de maniobra. Otra cosa serán las citas regional y local, que se celebrarán después.

Córdoba tiene que elegir a 241 delegados entre las asambleas locales que se están celebrando entre ayer y hoy. El sistema elegido es de un delegado por cada 20 militantes, aunque la regla general es que se redondea al alza siempre que se sume 15; esto es, que en el caso de que en una agrupación haya 35 militantes se podrá elegir a dos representantes. Esos elegidos en los cónclaves locales son los que participarán en el congresillo del domingo, en el que se designará a los 22 delegados que participarán en el federal, cuando se ratificará la elección de Sánchez como secretario general.

Los pedristas en la provincia insisten en reclamar su cuota aunque, por el momento, no se ha producido ningún encuentro oficial entre los partidarios del secretario general y la dirección cordobesa. Habrá que ver cómo evolucionan las relaciones entre ambos bandos y en qué termina el domingo esta primera parte de los movimientos que se avecinan en el PSOE.