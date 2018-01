Empezar una nueva vida

Alrededor de 2.000 personas viven en la calle en Córdoba. Son datos de las principales organizaciones que trabajan con este colectivo y que les proporciona recursos de emergencia para aliviar en parte su dura rutina. Pocos mecanismos hay para que este colectivo de personas sin hogar deje de serlo y pueda abandonar la calle para empezar una vida de vuelta a la sociedad. La respuesta que se da desde las administraciones es la de ofrecer plazas en albergues o casas de acogida, comida y aseo, pero se trata de recursos temporales y de emergencia que no van a la raíz de la cuestión.

En los años 90 surgió una corriente en Estados Unidos conocida como Housing First, la vivienda lo primero, que considera que para acabar con el sinhogarismo es necesario dotar a la persona de una vivienda y, a partir de ahí, iniciar el proceso de reinserción en la sociedad. "El sistema tradicional que siguen las administraciones es que la dotación de la vivienda estable es el último paso", asegura el presidente del programa Hábitat de la Fundación RAIS, Roberto Bernard. La Fundación RAIS es una de las que ha recogido el testigo en España del movimiento housing first y desarrollan estrategias desde el año 2012 aproximadamente. Actualmente cuenta con 161 viviendas en toda España, 20 en Córdoba. La ciudad cordobesa es una de las que, en proporción con su población, cuenta con más beneficiarios de este programa y esto es "gracias al Ayuntamiento de Córdoba, que ha destinado recursos para este programa", asegura Bernard.

Las personas participantes del programa llevan de media nueve años viviendo de forma prolongada en la calle. Bernard asegura que el grado de éxito de estas estrategias es mucho mayor que el que se consigue por los medios tradicionales y de las administraciones y, al contrario de lo que se pueda pensar, no necesita más inversión. "El coste de la plaza en Hábitat es de 34 euros al día, similar o menor que el de muchos de los recursos existentes en albergues", explica el responsable del programa. Sin embargo, contar con una vivienda estable permite una intervención de mayor intensidad. De hecho, "el 100% de las personas participantes han permanecido en la vivienda que les facilita el programa dos años después de su entrada".

¿Cómo se puede acceder a este programa? Hay una colaboración fundamental con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que son los que derivan a las personas que cumplen el perfil exigido por la Fundación RAIS. Estos son: estar en la calle desde hace al menos tres años y tener factores "añadidos" como adicciones, problemas de salud mental o discapacidad. Después, de manera aleatoria, se van asignando las viviendas, aunque también hay un grupo que permanece en el conocido como "grupo de control". La Fundación pone los recursos y no hay límite de tiempo para estas personas, siempre que se vea la evolución. Son ellas, además, las que van marcando los hitos de su proceso de reinserción en la sociedad. Si tienen ingresos, dan a la fundación el 30% de ellos para colaborar en los gastos de la vivienda.

Macarena es una de esas personas que, después de más de dos décadas viviendo en la calle en Córdoba, ahora tiene una casa. Un piso en un bloque en el que puede vivir con sus cuatro perros y desde el que intenta adaptarse a una vida que a veces se le sigue poniendo cuesta arriba. Más ahora, en estos días de Navidad, en los que vienen los recuerdos y se añora a la familia. "Este año por primera vez le he enviado a mi madre una postal para felicitarle el año. Le he dicho que la quiero y le he dejado mi número de teléfono", cuenta Macarena de manera sentida. Está esperando la respuesta, que seguro que llegará.

Recuperar el contacto con la familia es una de los primeros objetivos que se marcan las personas sin hogar que son beneficiarias de este programa. Sin embargo, tal y como cuenta Bernard "son siempre ellos los que marcan el ritmo y deciden cómo quieren encarar su reinserción". El caso de Macarena puede ser como el de otros tantos y tantos que hay en España. De Castro Urdiales, Santander, recaló en Córdoba "por mi nombre, me sentía unida a Andalucía", después de un viaje que le pagó su padre para que ingresara en un centro que consiguiera desengancharla de sus adicciones. Estuvo un tiempo pero no funcionó y terminó instalándose en una chabola cerca del río.

La vida de Macarena no ha sido fácil, pero es una superviviente. En el camino se ha encontrado con personas realmente buenas que le han ayudado a seguir adelante. Un dentista "me puso los dientes" y es el artífice de esa sonrisa que resulta inspiradora para muchos. Mucha gente le daba comida porque yo "me hacía querer". Y es que Macarena es bien conocida en Córdoba, en los semáforos, en la chabola… "Nunca he tenido problemas con nadie", dice. Todo lo contrario. Marisol Rodríguez es su fiel amiga, una joven que de camino al colegio donde trabajaba siempre veía a Macarena en sus cosas hasta que un día decidió pararse y hablar con ella. Desde entonces iba a verla "todas las semanas, le llevaba comida….". Hasta que un día le dije: "Macarena, esto no puede seguir así". Hoy Macarena está viviendo en un piso en el que recibe la compañía de sus amigas y hasta fue a la boda de Marisol. "Tuve que hacer tiempo porque Macarena no llegaba y yo decía que si ella no estaba no me casaba", relata la amiga. Una frase que resume a la perfección su relación de amistad.

Macarena reconoce que al principio "me ahogaba" encerrada en la casa después de 20 años al aire libre. Entonces veía el futuro como algo "vacío, pero que ya estoy llenando". Para ello, sus animales, y también el apoyo que le presta la Fundación RAIS. Alba Toledano va a visitarla una vez por semana para hablar "de lo que quiera" y orientarla, "siempre por detrás" sobre lo que vaya necesitando. En este tiempo -desde octubre de 2016- los avances de esta santanderina de 52 años son "espectaculares". Ha podido reducir el consumo, va mucho menos al médico, ha recuperado peso y fortaleza y ha realizado algunos cursos y gestiones para acceder al mercado laboral. "Hice hasta la entrevista para Sadeco, pero no me cogieron", cuenta.

"Al principio tenía miedo hasta de llamar por teléfono", reconoce Macarena, pero ahora es capaz incluso de enfrentarse a una entrevista laboral. "Tiene una fuerza en su mirada increíble, ella no es consciente pero se ha empoderado como mujer y es una superviviente que puede hacer lo que se proponga", cuenta de ella Alba. Tanto es así que el rostro de Macarena estuvo en la Gran Vía, en los cines Capitol, durante la presentación de la película de Richard Gere La Cena, cuya recaudación irá a la causa de sinhogarismo. En el estreno se proyectó el vídeo de Macarena elaborado por la Fundación RAIS.

Hichán es otro de los beneficiarios de este programa también desde octubre de 2016. Llegó a Córdoba en 2009 después de un periplo por Almería, Murcia o Huelva y llevaba cinco años viviendo en la calle, "debajo de un puente". Como muchos, vino buscando "una vida mejor" en España, un país que "me encanta". Hoy por hoy, y a pesar de todo lo que ha pasado, sigue pensando que está mejor aquí de lo que estaría en Marruecos y, sobre todo, en Córdoba, un lugar "que me encanta". El día 31 de octubre de 2016 "fue la primera vez que entré en la casa y no me lo creía, te lo juro". Hichán lleva diez años sin ver a su familia y una de las primeras cosas que quiere hacer cuando encuentre un trabajo es ir a visitarles a Marruecos. "Estoy deseando trabajar", cuenta Hichán, de 34 años, pero no puede porque aún no tiene los papeles en regla. "Es desesperante porque me han salido cosas pero no puedo aceptarlas porque no tengo papeles", explica el joven marroquí, como la propuesta que le hicieron de incorporarse a la recolección de la aceituna en Adamuz y podía ir y venir en el coche con un compatriota. "Yo quiero trabajar, no quiero otra cosa", apunta.

Para evitar el sentimiento de frustración que todo esto proceso burocrático provoca en Hichán está Jorge, otro de los miembros del equipo de la Fundación RAIS que se encarga del seguimiento de las personas que integran el programa Hábitat. Jorge, de hecho, está ayudando a Hichán con todo el papeleo e intenta canalizar toda la ansiedad en otros ámbitos. El joven marroquí ya ha realizado varios cursos, entre ellos uno de hostelería porque "me gusta mucho la cocina". "Ya tengo la tarjeta sanitaria", otro de los logros que ha supuesto para Hichán volver a la vida en la sociedad.

Cuando vivía, literalmente, debajo de un puente, se desplazaba algunos días a la semana al albergue para poderse duchar o tener algo de comida. "No tenía rutina, estaba con unos amigos y si llovía nos mojábamos, si hacía calor no podíamos hacer nada", relata. En una ocasión unos jóvenes que venían de fiesta empezaron a lanzarle piedras. "Qué miedo, te lo juro". Hichán va ahora de vez en cuando a visitarlos y piensa "ojalá hubiera más casas para toda esta gente". "Me da mucha pena", añade, y a veces tiene hasta sentimiento de culpa por haber sido uno de los beneficiarios.

"Pero siempre hay que mirar adelante", asegura Hichán, que tiene una fantástica relación con los vecinos.