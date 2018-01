"Elegí Córdoba porque es un gran punto estratégico y por su gran universidad"

"Me han preguntado muchas veces que por qué elegí Córdoba para ubicar mi empresa y yo siempre contesto a esa pregunta defendiendo que Córdoba es un lugar estratégico muy bueno y, por desgracia, parece que los empresarios no valoran lo suficiente las ventajas de ubicar su negocio aquí", sentencia el gerente de Umirs Iberia, Vladimir Sadenkov. "El empresario de fuera de España suele elegir ubicar sus negocios, sobre todo, en la zona de la Costa, Madrid y Barcelona y hay muchas acaban después quejándose porque allí no pueden desarrollar su negocio como soñaban en España. En mi caso estoy muy a gusto en Córdoba, porque le ofrece al empresario lo que necesita para que su negocio le vaya bien", puntualiza el empresario ruso, quien fijó Umirs en la ciudad en 2013.

Sadenkov insiste en que Córdoba "tiene muy buena ubicación como cruce de camino de carreteras Sur-Norte-Este y Oeste. Además, está a sólo una hora del aeropuerto de Málaga y del de Sevilla y con el coche puedes acercarte en poco tiempo a Barajas si quieres salir a China, a América Latina o a Estados Unidos, por ejemplo", destaca. El empresario ruso insiste en que Córdoba también es un muy buen punto logístico al estar a menos de dos horas de Madrid a través del AVE y una hora de Málaga". Y al mismo tiempo defiende que otro de los potenciales que vio en la capital para instalarse es que "cuenta con una universidad con gente muy preparada que puede sumarse al campo del desarrollo tecnológico", añade. De hecho, los ingenieros de Umirs Iberia son cordobeses. Sadenkov recuerda que se quedó muy gratamente sorprendido cuando le llamaron desde Alemania para decirle "que no se esperaban que hubiera ingenieros de tan alto nivel en España" como son los suyos. "Nuestros ingenieros, como Carlos Santamaría, se han ido a completar su formación a Rusia para ser entrenados y formados por ingenieros de nivel top, igual que se han formado en Alemania", detalla. "Estamos hartos de leer que los ingenieros españoles abandonan el país en busca de mejores oportunidades en otros países, que no hay sitios para aplicar sus conocimientos, y yo pienso que es un problema que hay que resolver y nosotros en nuestro campo ya tenemos algo avanzado, porque repito que de la Universidad de Córdoba salen muy preparados", puntualiza.

El gerente de Umirs destaca las facilidades para instalarse en Tecnocórdoba

Sadenkov también destaca las "facilidades" que se le han dado en la ciudad para ubicar su empresa en Tecnocórdoba. "Operamos desde Córdoba para todo el mundo, damos empleo en Córdoba. Ahora estamos empezando a penetrar en el mercado nacional. Estamos aquí porque es una tierra de oportunidades, una ciudad que tiene condiciones objetivas muy interesantes para la inversión y para el desarrollo de negocio en el mercado global, por su logística, su disponibilidad de suelo, su universidad...", resume. "Para nosotros es muy importante que nuestros ingenieros sean de la UCO, fichados en la UCO, en su último año de carrera tras un proceso de selección. Son gente con un nivel, hay problemas de ingeniería a nivel del grupo que se resuelven aquí con el personal cordobés y es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos", sentencia.

"Córdoba es para nosotros más que un espacio de oportunidad, una realidad ya. La empresa lleva aquí desde 2013 dando servicio con nuestros ingenieros de desarrollo al grupo a nivel mundial y desde principios del año pasado empezando a abrir mercado nacional", concluye.