Efeméride al margen

"No hay nada que celebrar, no es un día de fiesta". Para distintas organizaciones sociales y colectivos agrupados en torno a las llamadas Marchas de la Dignidad, el 28-F, hoy por hoy, en 2017, no puede ser más que una jornada "de lucha", una fecha de movilizaciones. Lejos de los fastos institucionales, estos grupos emiten otra visión y lectura del Día de Andalucía, que se hará visible con una "gran manifestación" en Sevilla bajo el lema La Andalucía que no se resigna y lucha: a la calle el 28-F.

A la marcha tienen previsto acudir representantes políticos de la izquierda parlamentaria como la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el coordinador general de IU-CA, Antonio Maíllo. "Hay una Andalucía que no ha dejado de luchar y sigue haciéndolo, la Andalucía que se ha organizado sin concesiones y ha tejido y teje redes de lucha, de movilización y de reivindicación", dijo el dirigente de IU-CA.

La protesta partirá a las 12:00 desde la estación de tren de San Justa y finalizará en el Paseo Colón, a la altura del Teatro de la Maestranza -donde se celebra el acto institucional organizado por la Junta-, con la lectura del manifiesto por portavoces de las distintas plataformas y mareas convocantes. Lo que persiguen los organizadores de esta manifestación es que "el 28 de febrero no sea un día de celebración, sino de un día de lucha", haciéndolo "visible en las calles a través de la movilización".

Podemos también prefiere la calle y da la espalda a los actos institucionales. No habrá ningún representante de la formación en el acto de entrega de las Medallas de Andalucía en el Teatro de la Maestranza porque no quieren convertirse en "protagonistas del uso partidista de la simbología andaluza", dijo en rueda de prensa su secretario de Organización, Nacho Molina. El partido no quiere celebrar el Día de Andalucía en "las moquetas", sino en la calle.

Tras apuntar que la Andalucía "real" es "muy diferente" de la Andalucía "oficial" que dibuja el Gobierno de Susana Díaz, Molina destacó que más del 43% de los andaluces se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión y la tasa de paro se acerca al 30%. "Diez años después de la reforma del Estatuto de Autonomía, nos encontramos muy lejos de alcanzar los objetivos que se marcaban y la brecha cada vez más grande con otros territorios", señaló Molina.

También se han adherido a la movilización los sindicatos CGT, USO, SAT, Ustea, CNT y colectivos como las Mareas Blancas de diversas capitales, la Marea Verde y otros grupos defensores de la educación pública, el movimiento por las pensiones públicas de Andalucía o la Plataforma Somos Migrantes, entre otros grupos.

En el manifiesto se sostiene que "Andalucía está a la cola de lo mejor y a la cabeza de lo peor en derechos y condiciones de vida", de forma que "los discursos de recuperación con que nos bombardean no se sostienen ni en la calle, ni en hospitales, ni en los colegios, ni en los centros de trabajo, ni en los barrios y pueblos de Andalucía". "No hay nada que celebrar", afirma el manifiesto, que critica también las "torpes e irresponsables maniobras del Gobierno de Susana Díaz en la gestión de la sanidad y la educación y del resto de servicios públicos" para "abaratar costes para cumplir con sus padrinos de Madrid y de Bruselas".