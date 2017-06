Educación reconoce la falta de climatización en los colegios cordobeses

Pues sí. Resulta que los colegios de Córdoba son, junto a los de Jaén y Sevilla, los que mayores problemas han registrado a final de curso debido a que no están climatizados de la manera más adecuada y eficiente. Así se manifestó ayer la consejera de Educación, Sonia Gaya, quien en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, indicó también que Almería y Granada tendrían una incidencia media, y Cádiz, Huelva y Málaga, una incidencia menor, aunque todo ello "no quita que en estas provincias haya centros que requieran de actuación inmediata". En la misma intervención, Gaya anotó que no se trata de una situación generalizada y que la premisa es "actuar con sentido común y poner cabeza a las cosas". Fuentes de la Consejería de Educación, por su parte, confirmaron a el Día que en Córdoba se realizarán "actuaciones urgentes" para evitar problemas como los de la ola de calor que se registró la semana pasada -como que en algunas aulas se superasen los 35 grados- y que provocó que la Junta dejara que las familias -las que pudieran- recogieran a sus hijos a la hora del recreo y, además, la opción de que no acudieran a clases por lo que consideraba justificada la falta de asistencia del alumnado al centro siempre que hubiera sido comunicada por la familia. Pues bien, ahora las delegaciones de Educación de cada provincia están realizando un estudio para determinar y localizar las prioridades y las necesidades climáticas de los centros. Fuentes de la Consejería, además, recordaron que las actuaciones "más urgentes" se realizarán en verano, pero no pudieron concretar cuándo darán comienzo. La medida llegará después de que, por ejemplo, en Córdoba más de 40 asociaciones de padres de colegios e institutos se hayan unido para reclamar la puesta en marcha de actuaciones de mejora para estos espacios.

Mientras, la delegada de Educación, Esther Ruiz, ofreció ayer un balance del curso escolar, que concluyó el pasado jueves. Además de destacar "la apuesta" por la Formación Profesional Dual -que combina la enseñanza en el centro educativo y el aprendizaje en la empresa-, Ruiz recordó que para el próximo curso "este tipo de enseñanza vuelve a crecer y lo hace en un 66%, situándose en el medio centenar este tipo de ciclos, de los que 23 de ellos son proyectos nuevos".

La Junta asegura que las "actuaciones más urgentes" se harán en verano

Junto a esta formación, Ruiz hizo referencia a las obras que se desarrollan en la provincia. Así, avanzó que el próximo mes de agosto concluirán la ampliación de los institutos Medina Azahara y Trassierra -ambos proyectos suman 1,1 millones de euros-, mientras que aseguró que "se espera para septiembre la licitación del colegio de Infantil y Primaria de Turruñuelos, con un presupuesto de 5,3 millones de euros". La previsión de la Delegación de Educación es que este centro, demandado por las familias de esta zona de la capital desde hace varios años, esté en funcionamiento a lo largo de 2019. Dentro de este apartado, Ruiz recordó que el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo la retirada de amianto en centros docentes y, durante este verano, realizará 11 actuaciones más, a lo que se destinará una partida de 1,2 millones de euros, además de diversas obras para preparar la escolarización del próximo curso. También aludió al "impulso definitivo" que, a su juicio, se ha dado al instituto Miralbaida.

En el mismo balance, también ofreció una gran variedad de datos y recordó que la provincia ha contado este curso escolar con 200 centros de Educación Infantil, que han ofertado 9.668 plazas, de las que el 97,3% cuentan con algún tipo de bonificación. El Ejecutivo autonómico ha aprobado un nuevo decreto para este tipo de centros, rechazado por gran parte de las patronales del sector. Sin embargo, Ruiz anotó que este nuevo modelo ha permitido que se incorporen a la red 37 centros más, lo que conlleva 1.400 plazas nuevas.

En este repaso al curso escolar, la delegada aludió al proceso de escolarización y repitió los datos que ya ofreció el pasado 29 de mayo. Así, recordó que casi un 95% del alumnado ha obtenido centro en el primer colegio elegido por su familia, y destacó que más de 6.400 solicitudes de puestos para niños de tres años fueran admitidas en primera petición.

En el mismo informe, Ruiz también resaltó "la normalidad con la que se ha desarrollado el año académico" y recordó que "se ha apostado por la formación del profesorado y por un contacto directo y continuo con los agentes sociales, entre ellos equipos directivos y claustro de los centros educativos, asociaciones de madres y padres, colectivos e instituciones".