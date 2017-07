Educación incluye ocho colegios en la primera fase del plan de climatización

La presión de las familias y lo elevado de las temperaturas que se registraron justo a finales de curso han hecho que la Consejería de Educación haya actuado con suma rapidez -apenas han transcurrido dos semanas desde que las aulas se quedaron sin alumnos- y ayer anunció que intervendrá en ocho colegios de Córdoba en un intento de remediar las carencias climatológicas de estos espacios educativos, alguno de ellos de reciente construcción. Según la información facilitada por el área que dirige Sonia Gaya, los centros en los que se desarrollará la primera fase del plan de choque de climatización son: los colegios Alcalde Pedro Barbudo, Alcalde Jiménez Ruiz, Nuestra Señora de Linares, Tirso Molina, Andalucía y Maimónides (en la barrida periférica de El Higuerón), todos en la capital cordobesa, mientras que en la provincia las obras se llevarán a cabo en los centros San José, de Palenciana, y en el Teresa Comino, de Villafranca de Córdoba.

La Junta informó de que estas obras se llevarán a cabo a lo largo de este mes, pero en la nota remitida a los medios no especifica ni cuándo terminarán ni tampoco qué actuaciones se van a desarrollar. La medida llega después de que la propia consejera del ramo asegurase el 26 de junio que los colegios de Córdoba son, junto a los de Jaén y Sevilla, los que mayores problemas habían registrado a final de curso debido a que no están climatizados de la manera más adecuada y eficiente. En una entrevista, indicó también que Almería y Granada tendrían una incidencia media, y Cádiz, Huelva y Málaga, una incidencia menor, aunque todo ello "no quita que en estas provincias haya centros que requieran de actuación inmediata". En la misma intervención, Gaya anotó que no se trata de una situación generalizada y que la premisa es "actuar con sentido común y poner cabeza a las cosas". Pues bien, ahora Educación va a intervenir en ocho centros de Almería, cuatro de Cádiz, tres de Granada, 14 de Jaén, tres de Huelva, dos de Málaga y nueve de Sevilla, más los ocho de Córdoba.

Los centros citados en la provincia de Córdoba son sólo algunos de los que tuvieron numerosos problemas durante la última semana del curso escolar, ya que en su interior, tal y como denunciaron las familias y los sindicatos, se llegaron a superar, y con crecen, los 27 grados, la temperatura máxima permitida por ley para espacios públicos. Aunque gran parte de ellos son de antigua construcción, hay casos como el de Nuestra Señora de Linares, en el barrio de Valdeolleros, que resultan paradójicos, puesto que la Junta acometió una profunda reforma en 2015 -se gastó más de 1,5 millones de euros- en la que no se contempló la instalación de máquinas de aire acondicionado ni espacios de sombra en el patio. Es más, las familias iniciaron una campaña de recogida de firmas para reclamar mejoras en el centro debido a la ola de calor. Tanto, que muchas de ellas llegaron a no llevar a sus hijos al colegio los dos últimos días del curso. Según la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Centros Públicos (FAPA-Ágora), María José Navarro, el hecho de que la Junta haya anunciado el inicio de esta primera fase "llega a tiempo", si bien reconoció a el Día que esperan ya a la segunda para evitar que se produzcan episodios como los que se vivieron en algunas aulas, tales como desmayos de los alumnos al no poder soportar el calor y no contar con sistemas de refrigeración.

La Junta va a destinar a estas actuaciones en toda Andalucía 2,5 millones de euros, una inversión que se enmarca en el plan de actuaciones de infraestructuras educativas que se va a desarrollar este verano la comunidad autónoma y que cuenta con un total de 57 millones de euros para 201 intervenciones. Para llevar a cabo estas obras, el Ejecutivo autonómico ha realizado un estudio en colaboración con los centros, las asociaciones de padres y también los ayuntamientos para detectar las prioridades y necesidades más urgentes. Según la misma información, Educación presentará "este plan de choque a la Federación Andaluza de Municipios y Provincia y a federaciones como la confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública", con el que, según expone, "da respuesta a las necesidades más urgentes de climatización que serán seguidas por otras actuaciones a medio plazo".

Las condiciones en las que se encuentran gran parte de los centros educativos de Córdoba no son demasiado adecuadas para afrontar lo elevado del mercurio en Córdoba, tal y como puso de manifiesto hace unas semanas un estudio elaborado por CSIF, que reveló que casi el 70% de los colegios e institutos de la provincia no cuenta con equipos de climatización. En el estudio también se destacaba que el 98,8% de los maestros y profesores opina que el fuerte calor registrado en las últimas jornadas influye en el rendimiento académico de los alumnos y perjudica su trabajo.