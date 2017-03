Educación aumenta las plazas de Infantil a 9.325 pese al descenso de la natalidad

El Instituto Andaluz de Estadística cifra en 7.178 los niños que nacieron en 2014 en Córdoba; todos ellos son lo que inician su etapa educativa el próximo curso, un periodo en el que no habrá problema de plazas en Infantil a tenor de los datos facilitados ayer por la delegada de Educación, Esther Ruiz, en la presentación del proceso de escolarización que comenzó el miércoles. En concreto, la oferta de puestos para niños de tres años se eleva a las 9.325, por los 9.200 del actual curso. No es la primera vez que la Junta presenta una oferta superior a la demanda, puesto que el año pasado se formalizaron 6.824 matrículas, por las 9.200 plazas que se lanzaron. Pues a pesar de ello y la bajada de la natalidad que se registra en Córdoba desde 2008, la Junta ha decidido aumentar las plazas, después de tres años de retroceso. Ruiz vinculó vagamente este crecimiento de la oferta de puestos con las ratios de los colegios rurales, que son menores que en el resto de enseñanzas. Una explicación, además, que puede abrir la puerta a que se reduzca el número de alumnos por aula y que pone de manifiesto una apuesta a priori por evitar el cierre de unidades ante la falta de niños en edad de escolarización. La Junta remitió tras la presentación una nota a los medios de carácter autonómico en la que aseguró que con esta oferta "garantizamos que ningún niño se quedará sin plaza en su zona".

A pesar de este juego de datos, la delegada de Educación incidió en que la foto del proceso de escolarización "no es fija, ya que es un proceso flexible". No obstante, no pudo precisar datos como el número de alumnos por ciclo y se limitó a señalar que el cómputo neto de plazas y para todas las enseñanzas en las que comienza la escolarización es de 135.532.

Ruiz, además, confirmó uno de los temores de la red de centros concertados de educación diferenciada y reconoció que la Junta ha eliminado el concierto de 14 unidades de los colegios Yucatal (Posadas), Torrealba (Almodóvar del Río) y Zalima, en la capital cordobesa. En concreto, se trata de tres aulas de Formación Profesional (FP) y una de Bachillerato en el primer colegio; otras dos de ciclos FP y sendas de Bachillerato en el segundo; mientras que las restantes -cuatro unidades de FP y dos unidades de Bachillerato- corresponden al colegio Zalima. El motivo de esta supresión, según la delegada -que no precisó tampoco el número de alumnos afectados por esta decisión-, es la orden de la Consejería de Educación que "no apuesta por continuar con esta línea de educación diferenciada". No es la primera vez que la Junta elimina estas aulas, ya que lo hizo hace ahora cuatro años, si bien, los centros recurrieron en primer lugar, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la decisión de la Junta de renovar el concierto; un recurso que ganó la patronal de colegios concertados CECE-Córdoba y que obligó a la Junta a tener que aprobar el concierto durante cuatro años. Sin embargo, la Administración autonómica recurrió ante el Supremo, que ya dictó sentencia, en la que asegura que "la enseñanza separada por sexos no es contraria a la legislación vigente" y reconoce que "cuestión distinta es que tal actividad pueda ser objeto de concertación con fondos públicos".

El proceso de el proceso de escolarización se desarrollará hasta el 31 de marzo; los colegios tienen que publicar antes del 19 de abril la relación de solicitantes con la puntuación asignada.