Durán dice que no está preocupado por la denuncia del caso Guadalquivir

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, aseguró ayer que no le preocupa que Podemos, personada en el caso de las supuestas mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro, vaya a solicitar a la Fiscalía que abra una investigación por su posible relación y de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, con lo ocurrido en esta fundación. Durán, que visitó la empresa Injupisa -perteneciente al sector del alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia- aseguró que no iba a hacer "ninguna valoración sobre lo que haya dicho Podemos" en relación a "cualquier extremo de todo este tema" y señaló que la formación morada actúa "dentro del ámbito de la acusación, que ellos han dicho que es popular". "Allá cada uno con su historia", declaró Durán, quien añadió que no le preocupa, "en absoluto", que Podemos haga esa solicitud a la Fiscalía.

En cuanto a la investigación judicial en torno a la fundación -por el uso irregular de fondos autonómicos-, en cuyo marco una sobrina de la presidenta de ésta ha asegurado que su tía, Ángeles Muñoz, decía que "tenía agarrados por los cojones a Juan Pablo Durán y a Rosa Aguilar", el presidente del Parlamento y ex secretario general del PSOE cordobés no descartó que pueda ejercer acciones judiciales. Así, señaló que él "ni siquiera" es parte en dicho proceso judicial, con lo que "difícilmente" puede hacer "ningún tipo de valoración" al respecto. Por ello, Durán aseguró que tendrá que "esperar a que termine todo ese proceso judicial", momento en el que solicitará "de los tribunales" que le hagan "llegar todas y cada una de las manifestaciones realizadas" que le afecten y, "con el asesoramiento adecuado, si es necesario, ejercer lo que en Derecho" le pueda "corresponder".

"Sin conocer con exactitud todos y cada uno de todos esos pormenores, y no siendo parte de ningún tipo de causa", algo que quiso Durán que quede "bastante claro", el presidente del Parlamento andaluz incidió en no poder opinar nada al respecto, al margen de señalar que, en su situación y ante las informaciones publicadas sobre este asunto, cualquier persona se puede sentir "igual de indignada" que se siente él.

Quienes también se refirieron ayer a los hechos fueron el parlamentario autonómico del PP por Córdoba Miguel Ángel Torrico y el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, quienes exigieron explicaciones al PSOE, al consejero de Empleo, Javier Carnero, y al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, por las ayudas presuntamente malversadas que ambas administraciones dieron a la Fundación Guadalquivir Futuro, "muy vinculada al PSOE cordobés". Torrico informó de que han solicitado la comparecencia del consejero de Empleo para que "dé explicaciones" y para que "tome medidas concretas en este asunto, tanto en el ámbito político, administrativo como judicial". En los últimos días hemos conocido acusaciones directas que implican a Juan Pablo Durán y a Rosa Aguilar, en este caso de presunta corrupción con ayudas públicas, y hasta el momento ambos han dado la callada por respuesta", señaló.